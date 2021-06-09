Все таємне стало явним? Що НАБУ хоче почути на "плівках Медведчука"

Денис Бігус завершив публікацію "плівок Медведчука". Що нового ми дізналися з прослуховування лідера ОПЗЖ і наскільки можна довіряти цим записам — порізаним і, як запевняють опоненти журналіста, вирваним з контексту.

Денис Бігус, журналіст-розслідувач програми "Наші гроші", яка виходить на каналі BIHUS info, видав останню порцію "сенсаційного" розслідування, присвяченого Віктору Медведчуку і Петру Порошенку. І майже відразу ж директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що НАБУ звернулося в Службу безпеки України з проханням передати "плівки Медведчука" — "щоб розглянути можливість їх використання. За нашою інформацією, саме вони (СБУ — ред.) робили записи відповідно до законодавства", — пояснив Ситник.

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Не виключено, що інформація з прослуховування лідера "Опозиційної платформи — За життя" може стати підставою для кримінального провадження. Відповідь СБУ поки не відома, раніше повідомлялося, що експерти служби безпеки перевіряють достовірність опублікованих записів.

[ + – ] Петро Порошенко та Віктор Медведчук Фото: Колаж: Фокус

Денис Бігус і журналісти BIHUS Info оприлюднили завершальну частину записів телефонних розмов Віктора Медведчука. Вони присвячені тому, як народний депутат України, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук брав участь у звільненні полонених українських військових, займався переговорами з російською стороною щодо поставок електрики і газу, а також відстоював інтереси Петра Порошенка, який був тоді президентом ("плівки Медведчука" охоплюють період з 2014 року). У записах, крім п'ятого президента, нібито фігурують Віктор Медведчук, низка російських політиків і деякі представники так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Плівки" розслідувач видавав порціями, їх вистачило на 4 годинних випуски передачі — і ще залишилися неопубліковані аудіозаписи. Їх Денис Бігус обіцяє оприлюднити теж.

Історія появи "плівок Медведчука"

Появі розслідування передував скандал з Віктором Медведчуком. 11 травня нардепу пред'явили підозру в зраді, порушенні правил ведення війни і замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Через два дні суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Далі стали з'являтися ролики-розслідування. Звідки з'явилися записи, що стали підставою для розслідування — незрозуміло. Самі журналісти заявляли, що "ці записи ми не випадково знайшли на загубленому телефоні. Це записи українських спецслужб, це очевидно".

З'являлися натяки в Мережі на те, що плівки — заздалегідь продуманий злив. Якийсь політолог-міжнародник Микита Варламов написав, а потім видалив повідомлення про те, що зливи виходять з Офісу президента Зеленського, а займається цим нібито за командою Єрмака Валерій Кондратюк — генерал-лейтенант і глава Служби зовнішньої розвідки України.

"Як повідомило нам знайоме з ситуацією джерело, Кондратюк вів записи за власною ініціативою у 2014-2016 рр., коли працював в Адміністрації президента Порошенка. Ніяких законних підстав у нього для цього не було, і записи він вів "про всяк випадок", — писав Варламов. І зазначав, що "в нормальному правовому суспільстві, незаконні записи не можуть бути доказом будь-чого. Але, не в криворізькій школі права, якій плювати на закони і Конституцію. Там можливо все", — писав Варламов.

Саме тому так примітно, що Ситник під час форуму Zero Corruption Conference фактично легітимізував "плівки".

"За нашою інформацією, це було у межах законних процедур за рішенням суду. Ми звернулися в СБУ з проханням передати записи для проведення розслідування. Ми дамо відповідну оцінку", — заявив глава НАБУ.

Про що йдеться на "плівках Медведчука"

Плівки Медведчука. Запис перший, від 17 травня

[ + – ] "Плівки Медведчука" — частина 1

Першу частину розслідування опублікували 17 травня. Із записів стає ясно, що Віктор Медведчук був включений в роботу з Петром Порошенко з самого початку президентства, тобто, вже з червня 2014 року нардеп регулярно відвідував Адміністрацію президента. Згідно із записами, Медведчук нібито зустрічався з Порошенком в будь-який час — хоч вночі, хоч на вихідних. Про це він говорив із заступником глави уряду РФ Дмитром Козаком.

У розмові з тодішнім "прем'єр-міністром ЛНР" Олексієм Карякіним влітку 2014-го обговорював вимогу прибрати українську техніку від КПП "Ізварине".

"Ізварине, колона бронетехніки. Якщо протягом години техніка не зупиняється і не повертається на місце своєї дислокації — ви її втрачаєте. Вона знищується, це я вам заявляю", — заявляв Карякін. На що Медведчук відповідав, що "він зрозумів" і інформацію передасть.

"Президент зараз передзвонив і сказав, що дав команду зупинити і повернути техніку на Ізварине", — пізніше повідомив Медведчук співрозмовнику.

В іншому діалозі, якщо вірити "плівкам", Карякін і Медведчук обговорювали просування українських військових:

Олексій Карякін: Ваші славні війська з блокпоста обстріляли. Крім цього, в Красному Партизані чи то мінометний, чи то гаубичний обстріл йде населеного пункту Красний Партизан.

Віктор Медведчук: Почекай, Олексій. Дай я запишу. По-перше, це не наші славні війська. Я до цих славних військ маю таке ж відношення, як і ти.

К: Українська армія або хто там у вас...

М: Ну, зрозуміло, так... у них, Олексію. У них.

К: Далі. Просування техніки тривають. Літаки почали літати. Нам що, покласти вам кілька "пташок", блін?

М: Ось дивись, Олексію, що я хочу сказати. Ти повинен знати і, напевно, знаєш. Я все це роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка. Але до Порошенка і до цих офіційних дій я ніякого відношення не маю.

Із записів переговорів ясно, що безпосередньо Медведчук з Володимиром Путіним не спілкувався. Або цих записів немає, або в руки журналістів вони не потрапили. Медведчук вів переговори через посередників — таких як помічник Путіна або заступник прем'єра. Про зустріч з главою Кремля домовлявся тижнями через протокольну службу.

"Як би так донести, щоб донесли керівнику. Я там готовий підскочити", — говорив Медведчук заступник голови адміністрації Путіна Антону Вайно 25 жовтня 2014-го. При цьому він зазначав, що "вночі побував у нашого керівника" і у нього виникло "одне важливе питання", яке б він і хотів обговорити.

"Попроси керівника, хочу побачитися хвилин на 10. Там є питання, потрібно проконсультуватися", — просив Медведчук в розмові з главою протоколу Путіна Володимиром Островенком 8 квітня 2016-го.

Водночас у розмові із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком Медведчук обмовився, що працює в інтересах сепаратиста і глави окупованого Криму Сергія Аксьонова.

6 липня 2014 року бойовики атакували винищувач Су-25. Наступного дня Віктор Медведчук зателефонував голові бойовиків так званої ДНР Олександру Бородаю і попросив не чіпати "маєток Ахметова".

Віктор Медведчук: — Сашо, дивись. Подзвонив мій один хороший знайомий і друг. Звуть Рінат Леонідович Ахметов. Просто — Рінат.

Олександр Бородай: — Цікаве прізвище.

В. М: — 50 осіб зараз атакують його будинок. Може, не треба цього робити?

А. Б.: — Я в курсі. Справа у тому, що туди вже виїхала група військової прокуратури, щоб розібратися, хто оточив його маєток. Позивні... "Ваня Русский". Хто такий "Ваня Русский" поки одному богу відомо. Чия це людина — я поняття не маю: не "Схід", не "Оплот", не Стрільців.

В. М.: — Ну ви проти цього?

А. Б.: — Так-так, поїхали розбиратися, я ж тобі кажу. Це якась несанкціонована дія в центрі міста. Поїхали розбиратися.

В. М.: — Добре, Сашо, дякую. Якщо можеш — допоможи. Я думаю, що це знадобиться нам у майбутньому.

Через кілька годин після цього дзвінка відбудеться авіакатастрофа Boeing MH17. Це також обговорювалося. Медведчук спілкувався з цього приводу з якимось Дмитром Дорошенком, який названий його "помічником по Донецьку/Луганську".

Дорошенко каже, що ситуація "вигідна тільки київській владі". Медведчук відповідає, що "серйозна штука, міжнародна" — і якщо це і сталося з чиєїсь вини, то ненавмисно або з необережності.

Плівки Медведчука. Запис другий, від 24 травня

[ + – ] "Плівки Медведчука" — частина 2

24 травня з'явилася друга серія прослуховування нібито розмов Віктора Медведчука. Записи датуються 2015-2016 роками.

Медведчук спілкується з російськими посадовими особами, зокрема з Дмитром Козаком, який тоді був заступником голови уряду РФ. Також є записи розмови Медведчука з керівником "Транснафти" Миколою Токаревим. Саме з ним обговорюються питання втрати контролю над "трубою", тобто її націоналізація, яку схвалив Вищий господарський суд, і шляхи її повернення до попередніх власникам, а саме "Транснафти". Тоді ж Медведчук запевняв Токарєва, що труба обов'язково повернеться до "Транснафти", на що її глава висловлював сумніви.

Перші розмови Медведчука щодо "труби" датуються лютим 2015 року. 25 лютого Медведчук каже Токарєву, що питання "труби" "він контролює особисто". Хто "він", не уточнюється.

Наступного дня, 26 лютого 2015 року, Медведчук знову розмовляє з Токаревим і анонсує візит до Москви з приводу "труби": "Я обов'язково зайду, ми там поговоримо, тому що я вчора знову там зустрічався з головним нашим, так. Ну там вже є конкретика певна".

У березні 2015-го Медведчук оголошує Токарєву, що питанням "труби" з його боку буде займатися "його людина" теж з прізвищем Козак, "він там депутат у нас з моєї бригади". Очевидно, йдеться про Тараса Козака — депутата від ОПЗЖ, якого пов'язують з Медведчуком.

"Він буде на кшталт, як ви говорите, представник покупця... Це і тут узгоджено, у мене тут, у керівника", — говорить Медведчук Токарєву.

Ще в січні 2015 року Медведчук і Козак разом вилітали до швейцарського міста Санкт-Галлен. Саме в цьому місті зареєстрована компанія, у власність якої пізніше перейде "труба", а сам Козак у тому ж 2015-му відправиться на кілька днів у Москву.

Плівки Медведчука. Запис третій, від 31 травня

[ + – ] "Плівки Медведчука" — частина 3

Чергова частина записів була опублікована 31 травня. На плівках чути, як кум російського президента Володимира Путіна розповідає заступнику голови уряду РФ Дмитру Козаку, як умовляв Петра Порошенка купувати вугілля у бойовиків. Згодом той погодився, але нібито дав розпорядження Нацбанку відкрити рахунок і вибрати компанію-посередник, через яку будуть переводити гроші за вугілля і яка буде продавати вугілля "Центренерго". З цим не погодилися в Кремлі.

Також Медведчук пропонував постачати вугілля в Україну "бартером", наприклад, в обмін на продукти. Однак в Росії з такою пропозицією теж не погодилися, зазначивши, що людям потрібні гроші.

Крім цього, Медведчук радив Кремлю припинити продаж свого вугілля, щоб шантажувати Україну. Згодом політик, судячи з "плівок", запевнив заступника голови російського уряду Дмитра Козака, що Україна готова платити, а возити готівку буде СБУ — "перший заступник глави СБУ". Перший транш відправили бойовикам 31 грудня 2014 року, а другий повинен був бути 5 січня.

[ + – ] Віктор Медведчук і Дмитро Козак в розслідуванні Дениса Бігус — скріншот

Однак після надходження оплати за вугілля бойовики не відправили його в Україну, тому Медведчуку довелося просити Козака вплинути на них.

"По Донецьку відвантажили тільки 27 вагонів — це на 1,5 млн гривень. А по Луганську взагалі — навіть ще транспорт не замовили і нічого не відвантажували. Вони передоплат отримали 10 млн, по 5 млн, і ми збираємося завтра новий транш. А вугілля тільки на 1,5 млн дали. І то ці вагони ще навіть не пройшли цю лінію розмежування. Тобто 27 вагонів відвантажили і все", — скаржився політик 4 січня 2015 року в телефонній розмові із заступником глави уряду РФ.

Зазначимо, після цієї розмови вугілля відправили у повному обсязі.

Плівки Медведчука. Запис четвертий, від 7 червня

[ + – ] "Плівки Медведчука" — частина 4

Четверта, завершальна частина "плівок Медведчука" побачила світ 7 червня. У ній йшлося про проблему осені 2014 року, коли Україна зіткнулася з дефіцитом електроенергії. Втім, і на окупованих територіях була проблема: Росія не могла забезпечити повне постачання. Тоді виникла потреба в подвійній угоді: Росія продає електроенергію Україні, але наша держава поставляє її в Крим.

У записі розмови Віктора Медведчука і заступника керівника адміністрації Путіна Дмитра Козака говориться, що Росія була готова купувати електроенергію за ринковою оптовою ціною. Нібито без націнок і без вигоди для самої Росії. Це назвали "політичним рішенням, можливо, беззмістовним з точки зору комерції".

У ЗМІ в той час з'являється інформація — торгувати електроенергією буде фірма-прокладка Костянтина Григоришина, бізнес-партнера Порошенка. Публічно тодішній президент спростував ці дані, назвавши їх "качкою". Він запевнив, що контракт укладатимуть безпосередньо між двома країнами.

Втім, у телефонних розмовах Медведчук прізвище Григоришина згадує: мовляв, він повинен приїхати на переговори в Москву. Нардеп домовляється, що на зустріч з міністром енергетики Росії Новаком, його заступником Кравчуком і топ-менеджером компанії "Інтер РАО" Кариною Цуркан приїдуть Козак і Григоришин. Під час зустрічі в схему повинні були ввести кіпрську компанію, яка була б прокладкою і поставляла електроенергію між Росією і Україною.

[ + – ] Віктор Медведчук і Микола Токарєв в розслідуванні Дениса Бігус — скріншот

"Повинні бути зі мною ці два товариші — Григоришин і Козак. Ми домовилися з Дмитром Миколайовичем щодо електроенергії", — йдеться на записах.

Як стає зрозуміло з розмов Медведчука і Дмитра Козака, згоду на це дав Петро Порошенко.

Зрештою, після шуму в ЗМІ, контракт підписали безпосередньо, без посередництва компанії-прокладки Григоришина.

Друга частина переговорів присвячена визволенню українських військових з так званих "ЛНР" і "ДНР" — і це стало найбільш обговорюваним фрагментом "плівок Медведчука".

Нагадаємо, в переговорну групу Віктора Медведчука призначив глава СБУ Валентин Наливайченко. У розмові з помічником президента РФ Владиславом Сурковим Медведчук заявив, що підключитися до переговорів по полонених його попросив президент Порошенко.

"Ще в одну авантюру мене хочуть втягти. Запропонував наш шановний Петро Олексійович і це було підтримано Володимиром Володимировичем, взяти участь мені в обміні полоненими. Я вже прожив життя, я вже в роках, і коли Порошенко мені двічі сказав, що мені треба позайматися, то я говорю, спасибі, Петро Олексійович, я готовий. Я такий, ти ж знаєш, я не вірю в це світле майбутнє", — говорить Медведчук в переговорах з Сурковим.

[ + – ] Віктор Медведчук і Владислав Сурков в розслідуванні Дениса Бігус — скріншот Фото: Скриншот

В аудіозаписах немає переговорів Медведчука з ватажками так званих "ЛНР" і "ДНР", зате є розмови з так званою "відповідальною за обміни" в "ЛНР" Ольгою Кобцевою, "обмудсменом ДНР" Дарією Морозовою. Так званий "міністр оборони ДНР" Володимир Кононов — найбільш високопоставлений функціонер псевдореспублік, записи розмов з яким представлені в ролику.

Також показовим є епізод з "кіборгом" Андрієм "Рахманом" Гречановим, якого бойовики захопили в кінці липня 2015-го. Тоді ж ЗСУ взяли в полон майора армії Росії Володимира Старкова. Їх вирішили обміняти один на одного, але процес застопорився.

Звільнити Гречаного взявся його друг, автогонщик і телеведучий Олексій Мочанов, який на той час мав статус радника міністра оборони. Він стверджує, що після розмов з бойовиками міг визволити "кіборга" ще в серпні, але процес постійно зривався.

Із записів випливає, що в листопаді 2015-го "Медведчук" зідзвонився з Кононовим і поскаржився йому на зусилля Мочанова, який нібито домовився з ватажком бойовиків Олександром Захарченком про обмін. За словами політика стає зрозуміло, що обмін домовлено здійснити під егідою "двох перших", а не віддавати Гречаного Мочанову. Мається на увазі, що "перші" — це президенти України і РФ.

"Мені таку інформацію дали, що подзвонив якийсь Мочанов... І йому Захарченко сказав, мовляв, приїжджай о третій годині і візьми Рахмана. Це як називається? Це виходить за межі. Домовляються дві головні особи, дві перші. Я займаюся цими переговорами, ми вирішуємо ці питання, а тут виходить якийсь Мочанов", — говорить Медведчук під час переговорів з Кононовим.

"Медведчук" пояснює ситуацію тим, що в цьому випадку Старков буде помилуваний Порошенком заради прецеденту по гібридній війні Росії проти України.

Обмін і звільнення Гречанова відкладалися ще кілька разів, як пояснюють автори ролика-розслідування, заради "красивої картинки" 1 грудня. "Кіборг" повернувся в Україну 30 листопада заради того, щоб Петро Порошенко, повернувшись з Парижа з "нормандського саміту" потім заявив, стоячи поруч з військовим, що просив союзників "натиснути на Путіна", щоб звільнити "Рахмана".

До слова, саме ці останні 20 хвилин розслідування і зробили найбільший ефект. І їх згадували, описуючи свої відчуття, блогери та журналісти в Мережі.

Так, Михайло Ганницький, головний редактор УНІАН, зазначив, що для Петра Порошенка у нього евфемізмів більше немає і він вже не співчуває "фанатам Петра Олексійовича", яких назвав "співучасниками".

"Від себе додам: якось рано вранці (я був за кермом) прес-секретар Петра Порошенка aka президента України Цеголко мені подзвонив, вимагаючи змінити або видалити новини, написані зі слів військових і волонтерів, про складну ситуацію в р-ні Дебальцеве. за його словами, "ви зриваєте нам успішну операцію". Це був останній раз, коли я повірив Адміністрації президента і попросив редакторів додати до новин позицію ГШ і МО ", — написав Ганницький.

[ + – ] Коментар Михайла Ганницького, головного редактора УНІАН

Журналіст Рауль Чілачава зазначив, що після переглянутих записів переконався, що "Гетьмана" треба було гнати ще раніше, а посадити його ніколи не пізно".

"Тим не менше у цих розмовах найважливіші не цинізм і махрова візантійщина з боку Медведчука і його "Керівника". Найбільший жах викликала ввічлива гидливість з боку імперських чиновників, які прекрасно бачили всі ці спроби зрубати "капусту" буквально на всьому. Я б цей випуск назвав "Імперія і бариги". що стосується історії з Рахманом — всі утаємничені її знали давно, не було доказів. Я навіть іноді підозрював Олексія, що він згущує фарби розповідаючи про негативну роль "Керівника" у звільненні Рахмана. А він, виходить, не згущав", — написав журналіст.

[ + – ] Коментар Рауля Чілачави — скріншот

Реакція всіх зацікавлених і незацікавлених осіб

Від п'ятого президента України реакції з приводу четвертої частини розслідування Бігус поки не було. Але раніше у Петра Порошенка заявляли, що оприлюднені записи розмов "злиті з Офісу президента" з метою дискредитації Порошенка та його партії.

"Сам Порошенко неодноразово докладно розповідав про те, що використовував статус Медведчука як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників", — говорили у прес-службі Порошенка, зазначаючи, що він готовий був взаємодіяти "хоч з чортом лисим".

У Віктора Медведчука і його прес-служби реакція схожа. Там також повідомили, що записи "сфальсифіковані". Уточнимо, що йдеться про попередні ролики. Щодо фінального ролика-розслідування нардеп поки не висловився.

"Я не хочу коментувати жодні розмови, тому що вони є сфальсифікованими. Те, що сьогодні відбувається — чиста провокація і виготовлення так званої фабрики фейків щодо того, хто що говорив, хто з ким спілкувався і хто чим займався", — відповідав Медведчук раніше .

Медведчук повідомив, що був офіційно уповноважений на ведення переговорів ще в 2014 році в.о. президента Олександром Турчиновим, потім Порошенком, мінською ТКГ і СБУ. Лідер ОПЗЖ також стверджує, що не давав бойовикам ніяких гарантій, оскільки не був на це уповноважений. А з Порошенком він зустрічався. Аж до 2018 року, поки вони "не розійшлися в поглядах з питань обміну утримуваних осіб", — сказав Медведчук.

Однак, як видно, цього не сталося. Втім, з усіх злитих записів, хоч і неабияк порізаних, стає ясно, що Віктор Медведчук був залучений в політичне життя України з 2014 року і займався буквально всім: починаючи від поставок електроенергії вугілля і закінчуючи обміном полонених. Нехай і не дуже ефективно. Але відтягувати обмін того ж "Рахмана" для отримання красивої картинки для журналістів у нього виходило цілком успішно.

Викривальних постів на тему, як варто покарати і Медведчука, і Порошенка (або когось із них, залежно від того, кому більше симпатизує автор), в Мережі достатньо. Наприклад, нардеп Макс Бужанський викриває Порошенка. І дивується, що його шанувальники "прозріли" тільки зараз — мовляв, про зв'язок з Медведчуком і російською стороною було вже давно відомо.

[ + – ] Пост Макса Бужанського — скріншот

Політолог Юрій Романенко, симпатизуючи президенту Зеленському, зазначає, що саме він — "вирок і Медведчуку і Порошенку", а також пише, що "тому нам потрібен свій Нюрнберзький процес, де все під камери з усією неупередженістю, на яку здатне наше загниле суспільство розглянути показання всіх свідків і приймати правильне рішення. І тоді, і тільки тоді ми зробимо твердий крок до більш життєздатного, до більш правильного і людяного устрою нашого українського гуртожитку".

Письменник Ян Валєтов зазначає, що четверта частина переговорів Медведчука з представниками так званої "ЛНР" і "ДНР" — це "про безмежну силу зла і жадібності, про підлість, брехливість і владолюбство, про те, що можна використовувати все — людське страждання, смерть, надію, віру — для збагачення і домінування. Про те, що дна немає". Маючи на увазі обох, згаданих в ролику, персонажів.

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький виправдовує Порошенка, говорячи про те, що "плівки Медведчука" з'явилися акурат перед зустріччю Зеленського з Байденом, щоб "відбілити" Путіна, який в записах згадується лише побічно. А все вирішували Медведчук і Порошенко.

[ + – ] Пост Миколи Княжицького — скріншот

Але найбільш показове у цій ситуації — це кількість подібних постів, коментарів і лайків під ними. По суті, їх набагато менше, ніж було раніше. Якщо ще кілька років тому поява подібних записів могла підняти хвилю народного гніву і навіть прибрати політика з арени, вони жваво обговорювалися і ставали предметом суперечок, то тепер обивателю все це стало менш цікаво. Кожен залишається при своїй думці, і міняти її не має наміру.

Фігуранти розслідувань також продовжують поводити себе як і раніше, відбуваючись черговими зауваженнями про "фальсифікації": наразі жодної правової сили публікація подібних записів не має. Але якщо прийняти на віру той факт, що записи справжні, то виходить, що за дзвінком лідерів самопроголошених республік скасовувалися ті чи інші військові операції, вирішувалися питання про те, коли вигідніше звільняти незаконно утримуваних осіб, а співробітники СБУ возили в ОРДЛО гроші за вугілля...

P.S. Одна з фігуранток "плівок", представниця "ЛНР" Ольга Кобцева підтвердила, що її частина розмови з Віктором Медведчуком — справжня, бесіда відбулася "коли він був парламентером з боку України у межах мінського переговорного процесу і не більше того".

Кобцева стверджує, що подібні телефонні розмови — нормальна практика при обміні полоненими, але зазначає, що публікувати їх потрібно повністю, без купюр.