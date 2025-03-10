Керував Симоненко: у Черкасах викрили угруповання екскомуністів (фото)

Учасники осередку писали листи Путіну та виправдовували злочини росіян у Бучі. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією.

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У Черкасах нейтралізували угруповання колишніх комуністів, які писали листи російському президенту Володимиру Путіну та намагалися розхитати суспільно-політичну обстановку в центральних областях України. Про це повідомила пресслужба СБУ 10 березня 2025.

Діяльність осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до Росії у супроводі російського спецназу.

"На замовлення країни-агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер", — пише пресслужба СБУ.

Зокрема, комуністи публічно виправдовували російську збройну агресію та воєнні злочини окупантів, зокрема, ракетний удар по "Охматдиту" влітку 2024 та масові вбивства в Бучі на початку повномасштабної війни.

У Черкасах нейтралізували угруповання колишніх комуністів Фото: СБУ

Учасники комуністського угруповання в Черкасах поширювали ворожі наративи в розмовах серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку росіян.

Від імені ворожого осередку зловмисники готували листи до російського президента, у яких вихваляли Путіна та закликали до відновлення СРСР.

Для проведення зустрічей екскомуністи таємно використовували колишнє офісне приміщення компартії, яку в Україні заборонили.

У Черкасах нейтралізували угруповання колишніх комуністів Фото: СБУ

Під час обшуків у Черкасах та Києві знайшли заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене організованою групою).

Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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