Руководил Симоненко: в Черкассах разоблачили группировку экс-коммунистов (фото)
Участники ячейки писали письма Путину и оправдывали преступления россиян в Буче. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией.
В Черкассах нейтрализовали группировку бывших коммунистов, которые писали письма российскому президенту Владимиру Путину и пытались расшатать общественно-политическую обстановку в центральных областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 10 марта 2025 года.
Деятельность ячейки дистанционно координировал экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в начале полномасштабной войны сбежал в Россию в сопровождении российского спецназа.
"По заказу страны-агрессора он сформировал подпольную группировку, в которую вошли: бывший нардеп-коммунист, экс-глава городской организации компартии, ее секретарь и идеологический функционер", — пишет пресс-служба СБУ.
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В частности, коммунисты публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и военные преступления оккупантов, в частности, ракетный удар по "Охматдету" летом 2024 года и массовые убийства в Буче в начале полномасштабной войны.
Участники коммунистической группировки в Черкассах распространяли враждебные нарративы в разговорах среди местных жителей, а также выступали в поддержку россиян.
От имени враждебной ячейки злоумышленники готовили письма к российскому президенту, в которых восхваляли Путина и призывали к восстановлению СССР.
Для проведения встреч экс-коммунисты тайно использовали бывшее офисное помещение компартии, которую в Украине запретили.
Во время обысков в Черкассах и Киеве нашли запрещенную символику, а также компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Сейчас всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное организованной группой).
Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницком произошла драка с работниками ТЦК.
Также Фокус писал о возможности возобновления американской помощи Украине.
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