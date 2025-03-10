В Хмельницком произошла драка с сотрудниками ТЦК: какие последствия для нападавших и жертвы

За нападение на военнослужащего, который во время военного положения выполнял обязанности в тылу, фигурантам грозит заключение на пять лет, предупредили в военкомате.

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Сотрудник Хмельницкого территориального центра комплектования, который работал в патруле оповещения о мобилизации, пострадал от нападения двух граждан. Граждане избили военкома и он оказался в больнице. О деталях инцидента Хмельницкий областной ТЦК рассказал на странице Facebook.

В заметке военкомата, которая появилась утром 10 марта, говорится об инциденте, который произошел в воскресенье 9 марта. Согласно заявлению пресс-службы, двое мужчин напали на работника Хмельницкого районного ТЦК, который вместе с коллегами проводил мероприятия оповещения. У мужчин как раз проверяли военно-учетные документы и выяснили, что они находятся в розыске. Фигуранты избили военкома, "нанеся ему телесные повреждения", говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, угрозы для его жизни нет, заверила пресс-служба. Тем временем нападавших задержали: имена и другие детали не указаны. За нападение на военнослужащего, который выполнял служебные обязанности во время военного положения, они могут получить тюремное заключение до 5 лет, предупредил ТЦК.

Скандалы с ТЦК — Хмельницкий военкомат об инциденте 9 марта Фото: Скриншот

Скандалы с ТЦК — детали

Отметим, ранее Фокус писал о других скандалах с ТЦК, которые происходили в Хмельницкой области. Например, в марте 2024 года женщина напала на микроавтобус, в котором ездят работники военкомата и перевозят граждан. Событие произошло в Шепетовском районе, сообщили в местных пабликах. На видео с места событий показали неизвестную, которая подошла к бусу и начала бить палкой по стеклу.

Другой инцидент произошел в апреле того же года. Как пояснили военкомы, речь идет о мужчине, которого отправили на военно-врачебную комиссию, поскольку он имел возможность получить заключение о непригодности. После приезда в больницу ему стало плохо и медики не смогли его спасти. Тем временем в Facebook появилось сообщение в аккаунте "Наталья Антонюк", которая рассказала о том, что как ее больного сына "захватил ТЦК". По ее словам, военкомы не обратили внимание на проблемы со здоровьем и сказали, что "под Авдеевкой помогут".

Напоминаем, 13 февраля Хмельницкий областной ТЦК рассказал об обстоятельствах самоубийства, которое произошло в помещении военкомата. Между тем в январе в Верховную Раду поступил законопроект, по которому должно было появиться наказание для военкоматов за мобилизацию непригодного.