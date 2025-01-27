Уголовные наказания для работников ТЦК и ВВК: в Раде появился новый законопроект

Новый документ вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации. Если за него проголосуют депутаты, военкомы будут получать тюремные сроки за нарушение порядка мобилизации.

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В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности представителей Территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) за нарушение порядка мобилизации. Об стало известно из статуса документа на сайте парламента.

Текст документа в настоящее время отсутствует. Проект Закона №12442 вносит ряд изменений в Уголовный кодекс Украины.

Исходя из названия, он вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации для руководителей ТЦК, глав и членов военно-врачебных комиссий.

Главными инициаторами выступили нардепы от "Слуги народа" из Комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Максим Павлюк и Александр Бакумов.

Ранее народный депутат от "Слуга народа" Максим Бужанский говорил о подготовке соответствующего законопроекта. По его данным, военкомов будут наказывать за мобилизацию забронированных украинцев и тех, кто не подлежит призыву.

Авторами предложения, по словам Бужанского выступили начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Не может так быть, что у граждан есть ответственность за нарушение правил воинского учета, а у сотрудников ТЦК и ВВК — нет", — отмечал депутат.

Напомним, в Полтаве приговорили к тюремному сроку мужчину, который сообщал в чат Telegram-канала "Где повестки Полтава" места нахождения работников ТЦК и полицейских. По жаннім правоохранителей, он написал минимум три таких сообщения.

Писательница из Одессы Виктория Колтунова рассказывала, как военкомы забрали на улице ее сына Максима и вывезли за город. Мужчину избивали около трех часов и требовали деньги.