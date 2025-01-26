Работники ТЦК избили сына писательницы и бросили умирать: детали инцидента

Военкомы избивали мужчину с отсрочкой в течение трех часов, требовали деньги и выбросили без сознания на дороге. В Одесском ТЦК уже отреагировали на скандал и заявили о служебной проверке.

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Писательница Виктория Колтунова заявила, что в Одессе представители ТЦК и СП якобы схватили ее сына Максима и вывезли за город, несмотря на то, что у него есть документы, удостоверяющие отсрочку от мобилизации. Об этом она сообщила в своем Facebook 25 января.

Сына писательницы похитили и избили представители ТЦК

"Моего сына схватил ТЦК, вывезли за город, и хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды 2 группы, избивали около трех часов, требуя деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга", — написала Виктория Колтунова.

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Похищение и избиение мужчины: что говорят в ТЦК

26 января появилась реакция Одесского ОТЦК на заявление о похищении и избиении Максима Колтунова военкоматами. Так сейчас в военкомате осуществляется служебная проверка. В частности, создана специальная комиссия, которая уже начала сбор доказательств и опрос свидетелей.

"Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", — говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что категорически осуждают любые проявления насилия или поведение, которое унижает человеческое достоинство. Тогда как военные и сотрудники ТЦК должны действовать только в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека. Зато любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут за собой ответственность.

"Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по вопросам соблюдения прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля", — добавили в ТЦК.

Напомним, 20 января в Одессе работники ТЦК принудительно загрузили в бус мужчину, который имел отсрочку от мобилизации. В частности, военком порвал документ об отсрочке от службы.

22 января стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК остановили таксистку и перепутали ее ребенка с "уклонистом". В частности, они требовали показать ее документы и пассажира, то есть ребенка.