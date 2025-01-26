Працівники ТЦК побили сина письменниці та кинули помирати: деталі інциденту

Військкоми били чоловіка з відстрочкою протягом трьох годин, вимагали гроші та викинули непритомного на дорозі. В Одеському ТЦК вже відреагували на скандал та заявили про службову перевірку.

Related video

Письменниця Вікторія Колтунова заявила, що в Одесі представники ТЦК та СП нібито схопили її сина Максима і вивезли за місто попри те, що в нього є документи, які засвідчують відстрочку від мобілізації. Про це вона повідомила у своєму Facebook 25 січня.

Сина письменниці викрали та побили представники ТЦК

"Мого сина схопив ТЦК, вивезли за місто, і хоча у нього всі документи про те, що я, його мати, та його дружина інваліди 2 групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомного, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього відламані три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки та струс мозку", — написала Вікторія Колтунова.

Важливо

Чи мають право працівники ТЦК затримувати осіб: адвокат дав чітку відповідь

Викрадення та побиття чоловіка: що говорять у ТЦК

26 січня зʼявилася реакція Одеського ОТЦК на заяву про викрадення та побиття Максима Колтунова військкомами. Так зараз у військкоматі здійснюється службова перевірка. Зокрема, створена спеціальна комісія, яка вже почала збір доказів та опитування свідків.

"Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК заявили, що категорично засуджують будь-які прояви насильства чи поведінка, яка принижує людську гідність. Тоді як військові та співробітники ТЦК повинні діяти лише в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини. Натомість будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом проводяться навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю", — додали в ТЦК.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі працівники ТЦК примусово завантажили в бус чоловіка, який мав відстрочку від мобілізації. Зокрема, військком порвав документ про відтермінування від служби.

22 січня стало відомо, що в Одесі співробітники ТЦК зупинили таксистку та переплутали її дитину з "ухилянтом". Зокрема, вони вимагали показати її документи та пасажира, тобто дитини.