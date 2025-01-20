Мобілізація в Одесі: співробітники ТЦК порвали довідку про відстрочку і затягли чоловіка в бус (відео)

Силова мобілізація сталася на одній із парковок міста. П'ятеро працівників ТЦК оточили чоловіка, порвали його документ про відтермінування від мобілізації та повантажили в бус.

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В Одесі сталася чергова спроба насильницької мобілізації, чоловікові не допоміг документ з відстрочкою від служби в ЗСУ. Відео затримання опубліковано в Telegram.

Інцидент стався на одній із парковок міста. Спочатку на кадрах з'являється білий бус, з якого виходять два співробітники ТЦК, хапають людину і вантажать у машину. Третій воєнком починає спілкування з чоловіком, у якого є документи на відстрочку від служби в ЗСУ.

Далі під'їжджає ще один синій бус, і вже п'ятеро працівників ТЦК оточують чоловіка. У цей час документ про відстрочку від мобілізації опиняється в їхніх руках і передається по черзі.

Далі можна помітити, як один із воєнкомів рве папір із відтермінуванням і чоловіка примусово вантажать у бус троє людей. Подальша доля одесита невідома.

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