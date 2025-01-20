Мобилизация в Одессе: сотрудники ТЦК порвали справку об отсрочке и затащили мужчину в бус (видео)

Силовая мобилизация произошла на одной из парковок города. Пятеро работников ТЦК окружили мужчину, порвали его документ об отсрочке от мобилизации и погрузили в бус.

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В Одессе произошла очередная попытка насильственной мобилизации, мужчине не помог документ с отсрочкой от службы в ВСУ. Видео задержания опубликовано в Telegram.

Инцидент произошел на одной из парковок города. Вначале на кадрах появляется белый бус, из которого выходят два сотрудника ТЦК, хватают человека и грузят в машину. Третий военком начинает общение с мужчиной, у которого есть документы на отсрочку от службы в ВСУ.

Далее подъезжает еще один синий бус, и уже пятеро работников ТЦК окружают мужчину. В это время документ об отсрочке от мобилизации оказывается в их руках и передается по очереди.

Далее можно заметить, как один из военкомов рвет бумагу с отсрочкой и мужчину принудительно грузят в бус три человека. Дальнейшая судьба одессита неизвестна.

Напомним, у заместителя начальника Полтавского областного ТЦК конфисковали трехкомнатную квартиру в центре Полтавы. Формально недвижимость принадлежит его матери.

В Черкасской области бывший начальник одного из районных ТЦК хотел подкупить за 2 тысячи долларов действующего начальника РТЦК в Черкасской области. Деньги он принес за выдачу документа, которій позволит ему избежать призыва на военную службу.