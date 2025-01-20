В Черкасской области бывший руководитель ТЦК пытался подкупить нынешнего за $2000: подробности

Начальник указанного РТЦК и СП, получив такое предложение от коллеги, сообщил "куда надо". Взяточника задержали после того, как он вручил оговоренную ранее сумму.

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В Черкасской области правоохранители задержали бывшего начальника одного из районных ТЦК и СП в Черкасской области из-за попытки дать взятку в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

"Подозреваемый предоставил неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов США действующему начальнику РТЦК и СП в Черкасской области за постановку на воинский учет военнообязанного офицера запаса, а также изготовление и выдачу последнему военно-учетного документа с последующим избежанием мероприятий по его призыву на военную службу", — говорится в сообщении.

Начальник указанного РТЦК и СП, получив такое предложение от коллеги, сообщил "куда надо". Экс-начальника ТЦК задержали после того, как он вручил оговоренную ранее сумму.

Экс-руководитель предлагал 2 тысячи долларов своему коллеге

Сейчас мужчина находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 302 тыс. грн.

Фигуранту сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица действия с использованием предоставленного служебного положения (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 302 тыс. грн.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, экс-военком уже вышел под залог.

Напомним, что 20 января сообщалось, что ГБР задержала экс-комбрига 155 бригады ВСУ имени Анны Киевской. Его обвиняют в нереагировании на массовые СЗЧ.

Также сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении экс-командиру бригады ТРО и трем его подчиненным. Они помогли жене комбрига получить более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.