Задержали экс-командира 155-й бригады ВСУ им. Анны Киевской: его обвиняют в массовом дезертирстве подчиненных

В Бюро говорят, что полковник в течение 2024 года имел информацию о СЗЧ в его бригаде и постоянно получал такие сообщения от командного состава воинской части, но вопреки требованиям Закона, не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали бывшего командира 155 ОМБр имени Анны Киевской, во время управления которого самовольное оставление части в бригаде приобрело массовый характер. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что командир не реагировал на правонарушения в его подразделении, в частности, на СЗЧ его бойцами.

"Командир также умышленно не выполнял других действий, возложенных на него служебными обязанностями. В частности, в течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения в отношении подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения", — сообщили в ГБР.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что речь идет о Дмитрии Рюмшине.

В Бюро говорят, что полковник в течение 2024 года имел информацию о СЗЧ в его бригаде и постоянно получал такие сообщения от командного состава воинской части не только устно, но и в рапортах, где речь шла о правонарушениях, связанных с самовольным оставлением воинской части и места несения службы, а также невозвращением военнослужащих из отпусков, командировок и больничных. Однако командир, вопреки требованиям Закона, не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

"Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и в батальоны резерва, или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления. Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, чувствуя полную безнаказанность за такие противоправные деяния", — говорят в ГБР.

Командира обвиняют в систематическом сокрытии таких преступлений и в том, что он не принимал другие превентивные меры для устранения причин и условий, которые предшествовали СЗЧ.

В ГБР говорят, что командир безосновательно включил немотивированных в учения во Франции. Среди них были лица, в отношении которых содержались предостережения и запреты в поручениях и приказах высшего руководства.

В частности, 22 военнослужащих, которые были призваны по мобилизации из приграничных областей, но место их регистрации находится в других областях, а также 15 военнослужащих, которые привлекались в 2024 году накануне их мобилизации на военную службу к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу. В результате, 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции.

Действия экс-комбрига классифицируют как подорвавшие престиж воинской части

Действия экс-комбрига классифицируют как такие, которые подорвали престиж и авторитет как воинской части, так и Сил обороны в целом, и привели к снижению боевой способности подразделения, и привели к появлению новых военных угроз национальной безопасности Украины.

Правоохранители задержали бывшего комбрига 155 ОМБр. Его доставят в Киев. Мужчину обвиняют в умышленном невыполнении военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, что совершено в условиях военного положения и причинило существенный вред (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинская власть сделала выводы из публичного скандала со 155 бригадой ВСУ, из которой в течение года подготовки массово бежали мобилизованные украинцы. До этого военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о скандале со 155 бригадой ВСУ и рассказал о проблемах с пополнением подразделения, которое регулярно отправляли в другие части после минимальной подготовки.