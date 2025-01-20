Затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ ім. Анни Київської: йому закидають масове дезертирство підлеглих

В Бюро кажуть, що полковник упродовж 2024 року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді і постійно отримував такі повідомлення від командного складу військової частини, але всупереч вимогам Закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

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Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали колишнього командира 155 ОМБр імені Анни Київської, під час керування якого самовільне залишення частини у бригаді набуло масового характеру. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що командир не реагував на правопорушення в його підрозділі, зокрема, на СЗЧ його бійцями.

"Командир також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Зокрема, упродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення", — повідомили в ДБР.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що йдеться про Дмитра Рюмшина.

В Бюро кажуть, що полковник упродовж 2024 року мав інформацію про СЗЧ в його бригаді і постійно отримував такі повідомлення від командного складу військової частини не лише усно, а й в рапортах, де йшлося про правопорушення, пов’язані із самовільним залишенням військової частини та місця несення служби, а також неповерненням військовослужбовців із відпусток, відряджень та лікарняних. Проте командир, всупереч вимогам Закону, не інформував органи досудового розслідування про виявлені факти.

"Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву, або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини. Деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння" — кажуть в ДБР.

Командира звинувачують у систематичному приховуванні таких злочинів та у тому, що він не вживав інші превентивні заходи для усунення причин та умов, які передували СЗЧ.

В ДБР кажуть, що командир безпідставно включив невмотивованих до навчань у Франції. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва.

Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації знаходиться в інших областях, а також 15 військовослужбовців, які притягувалися у 2024 році напередодні їх мобілізації на військову службу до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон. У результаті, 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції.

Дії екскомбрига класифікують як такі, що підірвали престиж військової частини

Дії екскомбрига класифікують як такі, що підірвали престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, і призвели до зниження бойової здатності підрозділу, та призвели до появи нових воєнних загроз національній безпеці України.

Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155 ОМБр. Його доправлять до Києва. Чоловіка звинувачують в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українська влада зробила висновки з публічного скандалу зі 155 бригадою ЗСУ, з якої протягом року підготовки масово тікали мобілізовані українці. До цього воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про скандал зі 155 бригадою ЗСУ і розповів про проблеми з поповненням підрозділу, яке регулярно відправляли в інші частини після мінімальної підготовки.