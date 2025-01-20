На Черкащині колишній керівник ТЦК намагався підкупити нинішнього за $2000: подробиці

Начальник зазначеного РТЦК та СП, отримавши таку пропозицію від колеги, повідомив "куди треба". Хабарника затримали після того, як він вручив оговорену раніше суму.

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На Черкащині правоохоронці затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП у Черкаській області через намагання дати хабара у 2 тисячі доларів. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Підозрюваний надав неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. доларів США чинному начальнику РТЦК та СП в Черкаській області за взяття на військовий облік військовозобов’язаного офіцера запасу, а також виготовлення й видачу останньому військово-облікового документу з подальшим уникненням заходів щодо його призову на військову службу", — йдеться в повідомленні.

Начальник зазначеного РТЦК та СП, отримавши таку пропозицію від колеги, повідомив "куди треба". Ексначальника ТЦК затримали після того, як він вручив оговорену раніше суму.

Екскерівник пропонував 2 тисячі доларів своєму колезі

Нині чоловік перебуває під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 302 тис. грн.

Фігуранту повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого службового становища. (ч. 3 ст. 369 КК України).

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 302 тис. грн.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, ексвійськком вже вийшов під заставу.

Нагадаємо, що 20 січня повідомлялося, що ДБР затримала екскомбрига 155 бригади ЗСУ імені Анни Київської. Його звинувачують у нереагуванні на масові СЗЧ.

Також повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру екскомандиру бригади ТРО та трьом його підлеглим. Вони допомогли дружині комбрига отримати понад 922 тисяч гривень додаткової винагороди.