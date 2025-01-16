Дружина екскомбрига ТРО отримала мільйон гривень за фіктивні бої: замість служби займалася конярством

За даними ДБР, екскомбриг ТРО влаштував дружину на посаду стрільця, однак участі у бойових діях жінка не брала. Попри це отримала майже мільйон гривень виплат.

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру бригади територіальної оборони та трьом його підлеглим. Вони допомогли дружині комбрига отримати понад 922 тисяч гривень додаткової винагороди. Про це повідомило ДБР у четвер, 16 січня.

У липні 2023 року екскомандир працевлаштував свою дружину до очолюваної ним бригади на посаду стрільця. Це дозволило організувати їй підвищені грошові винагороди. Для формального дотримання законодавства подружжя розлучилося, хоча фактично, за даними слідства, продовжувало перебувати у родинних відносинах.

До реалізації схеми командир залучив двох підлеглих, які підробляли документи, вказуючи, що жінка нібито брала участь у бойових діях на передовій. Завдяки цьому за період із липня 2023 року по квітень 2024 року дружина командира отримала понад 922 тисячі гривень незаконних виплат.

Проте замість служби на лінії зіткнення жінка весь цей час перебувала поруч із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Ба більше, вона провела два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Дружина екскомбрига замість служби доглядала коней Фото: ДБР

Наразі екскомандира, його дружину та двох підлеглих підозрюють у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Додатково чоловіків і ще одного підлеглого комбрига звинувачують у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінку – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Нагадаємо, 14 січня у ДБР повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міноборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи ЗСУ браковані великокаліберні кулемети.

В Одесі затримали командира військової частини, який змушував військових віддавати йому 30% від додаткових виплат за бойові завдання.