В Одесі командир військової частини збирав "данину" з підлеглих: вимагав 30% з бойових виплат

За даними слідства, з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Його спіймали на отриманні чергового "траншу".

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В Одесі поліція та СБУ затримали "на гарячому" 31-річного командира військової частини, який вимагав гроші у підлеглих. Посадовець протягом семи місяців змушував військових віддавати йому 30% від додаткових виплат за бойові завдання, посилаючись на потреби частини, зокрема ремонт техніки. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області у вівторок, 7 січня.

За даними слідства, тим, хто відмовлявся платити "данину", затриманий погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставно перевести в інші підрозділи або зону бойових дій.

Затримання командира військової частини в Одесі Фото: Національна поліція Затримання командира військової частини в Одесі Фото: Національна поліція

З червня по грудень 2024 року командир таким чином отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Його затримали під час отримання чергового "траншу" у 41 тисячу гривень.

Слідчі провели обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його проживання, де вилучили гроші, мобільні телефони та банківські картки.

Командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває.

Нагадаємо, 30 грудня суд арештував відстороненого командира 211 ПМБр Олега Побережнюка, який є фігурантом у справі про знущання над військовими, на два місяці з можливістю внесення понад 12 мільйонів гривень застави.

У місті Малин Житомирської області лікарі вимагали у тяжкопораненого бійця гроші за підтвердження інвалідності.