Є загроза втечі за кордон: суд арештував командира 211-ї бригади та визначив розмір застави

Командир 211-ї бригади ЗСУ Олег Побережнюк може втекти за кордон та впливати на свідків, заявили в Офісі генпрокурора. Суд частково погодився з аргументами, але не підтримав заставу в 40 млн грн.

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Вдень 30 грудня у Печерському суді міста Києва відбулось засідання щодо справи командира 211-ї бригади ЗСУ Олега Побережнюка. Офіцера вдруге арештували з правом виходу під заставу розміром понад 12 млн грн. Крім того, прокуратура ініціювала усунення військовослужбовця від виконання посадових обов'язків. Про рішення суду написали у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Допис про рішення суду щодо Побережнюка з'явилось у мережі о 17:45 30 грудня. Зазначається, що обвинувачення просило для підозрюваного, командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ, запобіжний захід — арешт із можливістю вийти під заставу розміром 40 млн грн. Тим часом суддя вирішив утричі зменшити заставу: військового арештували з можливістю застави 12 млн 112 тис. грн.

Ще одне клопотання прокурорів — усунення Побережнюка від посадових обов'язків, ідеться у дописі. Чи задовольнили це клопотання, в ОГП не уточнили.

Справа 211 бригади - заява Офісу генпрокурора 30 грудня Фото: Скриншот

Справа 211-ї бригади — деталі судового засідання

Судовий розгляд, який відбувся 30 грудня, стосувався нових підозр, про які повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора після повторних обушків помешкання Побережнюка. Як з'ясувалося, йому вручили підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу — бездіяльність військової влади: командир ігнорував побиття та знущання з підлеглих, які відбувалися з лютого по липень 2024 року. Максимальне покарання за такий злочин — тюрма на термін від семи до десяти років.

Медіа "Суспільне" розповіло деталі засідання в Печерському суді. Як з'ясувалося, прокуратура обґрунтувала важливість арешту тим, що Побережнюк може тиснути на свідків, спробувати втекти за кордон та, ймовірно, намагатиметься підробити документи. Тим часом адвокат пояснив, що підзахисний не планує тікати, оскільки не зробив цього протягом дев'яти днів на волі. Також юрист звернув увагу, що у справі немає усіх рапортів, про які говорили прокурори, формулюючи підозру. Пропозиція захисника — особисте зобов'язання, але суд з такою ідеєю не погодився, свідчить заява ОГПУ.

"Якщо він девʼять днів не переховувався, то чому зараз повинен тікати? Там навіть електронного браслета не було", — навели журналісти слова адвоката.

Побиття бійців у 211-й бригаді ЗСУ — подробиці

Про ситуацію у 211-й бригаді ЗСУ стало відомо внаслідок розслідування видання "Українська правда". Розслідувачі з'ясували, що у даному підрозділі п'яниць били та прив'язували до хреста. Крім того, частина військових незаконно отримували виплати, хоч не перебували на першій лінії, а інші, як підозрюють, зводили будинок командиру бригади.

Зазначимо, Побережнюк вже перебував під арештом згідно з рішенням суду в Тернополі. Справа стосувалася підозр у зловживанні службовим становищем. 19 грудня суддя встановив розмір застави 908 тис. грн. Військовий вийшов на волю, сплативши ці кошти.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про справу 211-ї бригади ЗСУ, в якій, ймовірно, знущались із військовослужбовців.