Привʼязували до хреста та вимагали грошей: як покарають винних у знущаннях з бійців 211-ї бригади

Військовослужбовці 211-ї бригади надіслали майже чотири тисячі скарг омбудсмену за 11 місяців — з бійців знущалися, вимагали гроші та змушували будувати будинок командиру. Фокус зʼясував, як можуть покарати винних у вчиненому.

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В одному з батальйонів 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ журналісти виявили певні порушення та факти знущання з військовослужбовців.

Скандал з 211-ю бригадою: як знущалися з бійців

Попри заборону законодавства про пряме підпорядкування близьких родичів, у підрозділі виявили батька та сина — начальника штабу Василя Пастуха та командира взводу в одному з батальйонів Владислава Пастуха (нині служить в іншій частині).

Також ЗМІ зʼясували, що в підрозділі є проблеми з пияцтвом, але такі випадки не фіксували за хабарі від 5 до 20 тисяч гривень. Якщо особа відмовлялася платити — її били. За словами офіцерів та рядових, саме Владислав Пастух бив та вимагав хабарі. Також одним зі знущань бійців було привʼязування їх до хреста. Також були погрози "кинути на м'ясо". Своєю чергою ДБР не відкривало справу щодо хабарництва, побиття чи знущання, але відкрили щодо відсутності протоколів за пияцтво.

Ба більше, військові з ремонтної бригади повинні були працювати на передовій у Херсонській області, проте опинилися в тилу на Тернопільщині, їм платили кошти, нібито ті перебували на першій лінії. Пізніше з'ясувалося, що насправді бійців відправили зводити будинок для комбрига Олега Побережнюка в Хмельницькій області.

За інформацією журналістів, за 11 місяців цього року військовослужбовці надіслали 3 807 скарг омбудсмену, третина з них щодо ситуації в частинах.

На скандал з 211-ю бригадою відразу відреагував уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Генштабу ЗСУ та ВСП для перевірки інформації щодо знущань з військових. Своєю чергою в Генштабі зауважили, що на час перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Народна депутатка Юлія Яцик повідомила, ТСК ВР отримала матеріали з доказами ще 10 вересня. Йдеться про відео, свідчення й аудіозаписи з диктофона, все це передали до ДБР.

"Йдеться про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток черепа, носа, такі істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування […] Деякі командири вдаються до створення таких от кліток для того, щоб людина протверезіла в певних умовах холоду. Але в цьому випадку у цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання й надавати кошти", — сказала Юлія Яцик.

Розслідування скандалу з 211-ю бригадою: як покарають винних

За словами Яцик, інформація про злочин у 211-й бригаді надійшла до ТСК ВР ще 10 вересня, проте комісія припинила свою роботу 20 числа.

"У нас було одне засідання голосування звіту по роботі ТСК, тому розслідувати ми вже не мали можливості, бо закінчувався строк її роботи, і повноваження на розслідування. Але був відряджений до ТСК представник ДБР, якому ми передали цю інформацію. Я думаю, що, можливо, і була порушена ця справа, а, можливо, не була, бо далі ми не контролювали, не маючи повноважень на це", — сказала Фокусу Юлія Яцик.

Нардепка розповіла, що командувачу Сил підтримки ЗСУ Дмитру Герезі повідомили про ці факти ще в серпні чи на початку вересня. В результаті до бригади було скеровано групу для перевірки, факти були підтверджені. Після чого скаржники були або переведені в інші бригади, або пішли в СЗЧ.

"Я вважаю, що це є намаганням приховувати ці факти й залишити на посаді командира. В будь-якому разі командир бригади повинен бути відсторонений від займаної посади або переведений в розпорядження командувача на час розслідування для того, щоб уникнути тиску на особовий склад з метою уникнення перешкоджання розслідування цієї справи", — пояснила Яцик.

Вона наголосила, що командир понесе відповідальність залежно від того, що йому буде інкриміновано, — вимагання коштів, завдання тілесних ушкоджень, катування, позбавлення волі, перевищення влади чи зловживання службовим становищем.

Військовий адвокат Олег Леонтьєв зауважив у розмові з Фокусом, що кожен має відповісти за те, що зробив, — зловживання чи перевищення влади, вимагання грошей, насильницькі дії. Він би хотів наголосити на основних моментах — відповідальність тих посадових осіб, органів, куди зверталися військовослужбовці та їх рідні, а саме військової служби правопорядку спеціалізованої прокуратури ДБР.

"Чому вони не реагували, і чому допустили таку бездіяльність? Що вони робили? Треба розбиратися, тому що ніщо так не стимулює злочини як не покаране кримінальне правопорушення", — заявив Олег Леонтьєв.

Він зазначив, що також варто відновити військову прокуратуру з повноваженнями загального нагляду, представництва інтересів військовослужбовців у судах. За його словами, з її відновленням на розв'язання багатьох питань йшло б менше часу, ніж це відбувається зараз.

Леонтьєв наголосив, що це непоодинокий випадок побиття військових у частинах.

"У мене є такі справи, я бачу, як вони розслідуються. Вони розслідуються, як мокре горить. Військовослужбовець тікає з частини, тому що йому говорять, що убʼють, а його притягують до відповідальності за те, що той втік. А тих, хто його побив, не притягують", — додав адвокат.

Нагадаємо, нардепка Юлія Яцик заявила, що ситуація з 211-ю бригадою є непоодинокою, проте, за словами нардепа Романа Костенка, йдеться не про масове явище, а окремі випадки. Він зауважив, що потрібно розібратися, аби винні були покарані.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ситуація з 211-ю ПМБр не є прийнятною на третьому році війни. Він наголосив, що за його наказом негайно розпочинає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, про які розповіли журналісти.