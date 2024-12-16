Знущання з військових у 211-й бригаді ЗСУ: Сирський і Умєров відреагували, деталі

Командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків, повідомили у Генштабі. Міністр оборони заявив про початок роботи інспекції, яка перевірить інформацію про знущання з військових й сімейні підряди у 211-й ПМБр.

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У понеділок, 16 грудня, журналісти опублікували матеріал про факти зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. Зокрема йдеться про знущання з військових, вимагання хабарів та інше. На матеріал "Української правди" відреагували у Генштабі ЗСУ, Міноборони та Офісі омбудсмана. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку для перевірки оприлюдненої інформації.

Скандал у 211-й бригаді ЗСУ: реакція омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець одним з першим відреагував на скандал у 211-й ПМБр. Він звернувся до Генерального штабу ЗСУ та Військової служби правопорядку з проханням перевірити інформацію про знущання з військовослужбовців.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту!", — написав він в Telegram.

Фото: Скриншот

Скандал у 211-й ПМБр ЗСУ: реакція Генштабу

На час проведення перевірки e 211-й ПМБр командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків. Про перебіг і результати перевірки у Генштабі обіцяють поінформувати додатково у встановленому законодавством України порядку.

Командування додало, що за окремими фактами, на які вказали журналісти, у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали. Їх передали до компетентних органів, де було порушено відповідне кримінальне провадження.

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Реакція міністра оборони

Міністр оборони Рустем Умєров ситуацію у 211-й ПМБр Сил підтримки ЗСУ назвав неприйнятно на третьому році війни.

"Затягування розслідувань, сімейні підряди, побори, знущання з військовослужбовців – це неприйнятно на 3 році війни", — вважає міністр.

Він заявив, що за його наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти, опубліковані журналістами.

"Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання", — написав Умєров в Facebook.

Фото: Скриншот

Він зазначив, що служба в ЗСУ має бути честю, а не забезпеченням чиїхось персональних забаганок.

Очільник оборонного відомства анонсував законопроєкт про Військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі.

Скандал у 211-й бригаді: що відомо

Журналісти "Української Правди" оприлюднили факти про зловживання у 211-ї понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, якою командує полковник Олег Побережнюк. За свідченнями солдатів, вони ставали жертвами фізичного насильства, погроз і вимагань з боку командування. Один із військовослужбовців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста, а командир одного зі взводів Владислав Пастух, який виявився похресником комбрига, регулярно знущався з бійців. За даними розслідування, він вимагав гроші за нескладання протоколів, наприклад, за вживання алкоголю на службі.

Крім того, у бригаді була облаштована так звана "клітка", де утримували роздягнутих солдатів, змушуючи платити за звільнення.

За інформацією журналістів, деяких бійців відправляли у Хмельницьку область, де замість виконання військових завдань вони займалися будівництвом приватного будинку для командира бригади.

ДБР не відкривало справу щодо хабарництва, побиття і знущання, натомість відкрили справу щодо відсутності протоколів за пияцтво.

Нагадаємо, 14 липня командира 59-ї ОМПБр Богдана Шевчука звинуватили у "злочинних наказах", які призвели до значних втрат на передовій. Окрім нехтування життя бійців, комбригу закидали погане управління та сумнівні доручення.