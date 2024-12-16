Издевательства над военными в 211-й бригаде ВСУ: Сырский и Умеров отреагировали, детали

Командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщили в Генштабе. Министр обороны заявил о начале работы инспекции, которая проверит информацию об издевательствах над военными и семейных подрядах в 211-й ПМБр.

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В понедельник, 16 декабря, журналисты опубликовали материал о фактах злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В частности речь идет об издевательствах над военными, вымогательстве взяток и другом. На материал "Украинской правды" отреагировали в Генштабе ВСУ, Минобороны и Офисе омбудсмена. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка для проверки обнародованной информации.

Скандал в 211-й бригаде ВСУ: реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец одним из первых отреагировал на скандал в 211-й ПМБр. Он обратился в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка с просьбой проверить информацию об издевательствах над военнослужащими.

"Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта!", — написал он в Telegram.

Фото: Скриншот

Скандал в 211-й ПМБр ВСУ: реакция Генштаба

На время проведения проверки в 211-й ПМБр командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей. О ходе и результатах проверки в Генштабе обещают проинформировать дополнительно в установленном законодательством Украины порядке.

Командование добавило, что по отдельным фактам, на которые указали журналисты, в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По ее результатам были собраны материалы. Их передали в компетентные органы, где было возбуждено соответствующее уголовное производство.

Фото: Скриншот

Реакция министра обороны

Министр обороны Рустем Умеров ситуацию в 211-й ПМБр Сил поддержки ВСУ назвал неприемлемо на третьем году войны.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими — это неприемлемо на 3 году войны", — считает министр.

Он заявил, что по его приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты, опубликованные журналистами.

"Мы также выясним, почему так долго длилось расследование этих позорных вещей Военной службой правопорядка. Общество ожидает объяснений, почему ситуация не была решена раньше. Моя позиция как министра четкая: все виновные должны понести наказание", — написал Умеров в Facebook.

Фото: Скриншот

Он отметил, что служба в ВСУ должна быть честью, а не обеспечением чьих-то персональных прихотей.

Глава оборонного ведомства анонсировал законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военнослужащих и гарантировать прозрачность в каждом подобном кейсе.

Скандал в 211-й бригаде: что известно

Журналисты "Украинской Правды" обнародовали факты о злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, которой командует полковник Олег Побережнюк. По свидетельствам солдат, они становились жертвами физического насилия, угроз и вымогательств со стороны командования. Один из военнослужащих рассказал, что его привязывали к деревянному кресту, а командир одного из взводов Владислав Пастух, который оказался крестником комбрига, регулярно издевался над бойцами. По данным расследования, он требовал деньги за несоставление протоколов, например, за употребление алкоголя на службе.

Кроме того, в бригаде была обустроена так называемая "клетка", где удерживали раздетых солдат, заставляя платить за освобождение.

По информации журналистов, некоторых бойцов отправляли в Хмельницкую область, где вместо выполнения военных задач они занимались строительством частного дома для командира бригады.

ГБР не открывало дело о взяточничестве, избиении и издевательствах, зато открыли дело об отсутствии протоколов за пьянство.

Напомним, 14 июля командира 59-й ОМПБр Богдана Шевчука обвинили в "преступных приказах", которые привели к значительным потерям на передовой. Кроме пренебрежения жизни бойцов, комбрига обвиняли в плохом управлении и сомнительных поручениях.