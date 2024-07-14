Уничтожает бойцов и отправляет на штурм без подготовки: военные об опасности от комбрига 59-й ОМПБр

В апреле 2024 года на должность комбрига 59-й ОМПБр назначили Богдана Шевчука. По словам парамедика "Пташки", его приказы привели к гибели большого количества военных.

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Парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая защищала "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области призвала президента Украины Владимира Зеленского провести служебную проверку командира 59-й ОМПБр Богдана Шевчука, в частности, по фактам "преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава". Об этом она написала в своем Instagram.

Она отметила, что более года находилась в зоне боевых действий бок о бок с 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка, которой командовали Вадим Сухаревский и Максим Стеценко. Однако, по ее словам, из-за "гениальных" должностных решений и родственных связей высшего военного руководства с Богданом Шевчуком, в апреле 2024 года последнего назначили на должность командира бригады.

"Прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежение жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, подавление боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира в войне с врагом", — сказала "Пташка".

Парамедик рассказала, что вынуждена прекратить сотрудничество с бригадой из-за "бесчеловечного и непрофессионального" отношения Шевчука. Она просит принять меры и отстранить от принятия важных военных решений тех, кто не заинтересован в сохранении личного состава, выполнении задач и перевозе.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что комбриг 59-й ОМПБр Богдан Шевчук творит "беспредел", который "выходит за рамки разумного".

"Речь не идет о потере позиций или территорий, проблема гораздо больше и страшнее — некомпетентность командира бригады, его необдуманные преступные приказы, которые привели к вообще ненужным потерям в личном составе бригады", — сказал Богдан Шевчук.

Он рассказал, что несколько недель назад по его приказу на передовые позиции без всякой на то необходимости отправили почти всю верхушку разведки бригады. В результате чего погибли начальник разведки, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант роты разведки, а командир роты получил ранения.

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Ставят суицидальные задачи: комроты обвинил командование ВСУ в больших потерях

"Фактически своими действиями комбриг уничтожил все управленческое звено разведки бригады, сами понимаете как это влияет на моральное состояние и вообще боеспособность подразделения", — пояснил он.

После этого бойцы обращались к журналистам, пытались придать максимальную огласку проблеме. Начались проверки, завели уголовные производства, но все остановилось, а комбриг продолжает раздавать свои приказы. В частности, он приказал отправить бойцов из батальона "Шквал", состоящего из бывших осужденных, в штурмы без должной подготовки.

"Бойцы прошли только БЗВП, не прошли профессиональную военную подготовку и слаживание с подразделением и сразу были брошены в бой, что закончилось потерями, и после этого все равно Шевчук и дальше продолжал отдавать указания на отправку новых и новых штурмовых групп", — отметил "Алекс".

Офицер ВСУ от имени бойцов бригады просит осуществить все возможные служебные проверки и расследования, отстранить Шевчука от командования подразделением и привлечь к ответственности за "преступные приказы", которые привели к жертвам.

"Бойцы топовые, бригада имеет за спиной большой боевой путь и успехи, однако то, что совершает комбриг — просто уничтожает бригаду и ставит под угрозу обстановку на Покровском направлении. Настолько мазаный, что до сих пор не могут разобраться по нему?" — добавил он.

Напомним, 4 июля основатель ОО "Экспертный корпус", начальник отдела Украинского института национальной памяти, командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТрО Роман Кулик заявил, что командование ставит фантастические задачи бойцам на фронте. По его словам, начальники не могут или отказываются объективно оценивать способности подчиненного личного состава.

5 июля аналитики DeepDtate подтвердили "критическое и неутешительное" положение дел с бойцами 206-го ОБ ТрО в районе Торецка. Они отметили, что если соответствующие события не примут во внимание, чтобы принять меры, то командование бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация на фронте ухудшится.