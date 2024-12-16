"Бросят на мясо": журналисты рассказали о причинах СОЧ и насилии в Силах поддержки ВСУ

Военные платили взятки командиру за то, чтобы на них не составляли протокол о пьянстве, говорится в расследовании УП. Командира наказали за несоставленные протоколы штрафом в 30 тыс. грн.

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В одной из бригад рядовой самовольно оставил часть (СОЧ), а потом жаловался на избиение и вымогательство взяток. Расследование правоохранителей и журналистов выявило пьянство, взяточничество, неправомерное начисление зарплат и другие нарушения. Об особенностях службы в Силах поддержки ВСУ написали на портале "Украинская правда" (УП).

Журналисты опубликовали расследование о ситуации в одном из батальонов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ. Командир бригады — полковник Олег Побережнюк. Статья начинается с рассказа бойца, который самовольно оставил часть (СОЧ). Бойца нашли дома у матери: он потерял вес, нервничал, плакал и пьянствовал. Среди причин такого состояния военный назвал отношение к нему в батальоне. После того, как военного вернули в подразделение, тот снова пошел в СОЧ, написали журналисты. Расследователи выяснили особенности работы командира батальона и бригады, поговорив с офицерами, рядовыми и семьями.

Проблемы в ВСУ — детали расследования

Основные тезисы расследования УП, в котором говорится о командирах и о ситуации в подразделении.

Во-первых, в подразделении обнаружили отца и сына — Василия Пастуха, начштаба бригады, и его сына, Владислава Пастуха, командира взвода в одном из батальонов (уже служит в другой части). При этом в статье напомнили, что закон запрещает родственникам работать в одном учреждении.

Проблемы в ВСУ — командир 211 бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк Фото: УП Проблемы в ВСУ — начштаба 211 бригады Сил поддержки ВСУ Василий Пастух Фото: УП

Во-вторых, обнаружили проблемы с пьянством и издевательствами. За взятки от 5 тыс. до 20 тыс. грн не фиксировали случаи пьянства бойцов бригады. Кто употреблял алкоголь, но не платил взятку, того били — это рассказали бойцы подразделения на условиях анонимности. Шесть человек (офицеры и рядовые) назвали человека, который, как подозревают, бил и требовал взятки — Владислав Пастух. Одно из издевательств в отношении военных, которые платили или не платили взятки за пьянство — привязывание к кресту. Также были угрозы "бросить на мясо". Журналисты опубликовали соответствующее фото с пострадавшим и человеком, который это, вероятно, устроил.

Проблемы в ВСУ — заявление о взяточничестве Фото: УП Проблемы в ВСУ — фото с наказанием Фото: УП

"Также я установил много незаконных фактов, в частности избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги", — привели в статье слова офицера отделения психологической поддержки персонала Остафийчука из 211-й бригады.

ГБР не открывало дело о взяточничестве, избиении и издевательствах, зато открыли дело об отсутствии протоколов за пьянство. Наказание за такое нарушение уже наложили, говорится в статье: 34 тыс. грн за халатное отношение к должностным обязанностям и 140 тыс. грн — возмещение убытков. УП также привела объяснения офицеров, о которых упомянули в расследовании — Пастушенко и Пастуха. В объяснении Пастуха указано, что ситуация с протоколами сложилась из-за перевода подразделения с места на место. Поведение 26-летнего сына отец не комментировал.

В-третьих, журналисты также рассказали о военных из ремонтной бригады, которые должны были работать на передовой на Херсонщине, а вместо этого оказались в тылу на Тернопольщине. При этом им заплатили деньги, будто бы они были на первой линии — по 100 тыс. грн за день "на нуле". Расследователи узнали у командира бригады, что ведется расследование. В то же время появился ответ Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона: правоохранители написали, что военных отправили строить дом в Хмельницкой области и ведется следствие.

УП подытожило, что за 11 месяцев 2024 года военные прислали омбудсмену 3 807 жалоб, из них треть — на ситуацию в частях. Также журналисты отметили, что сделали расследование не для дискредитации ВСУ, а потому что "безнаказанность порождает беззаконие".

Отметим, 12 декабря экс-старший сержант 47-й бригады ВСУ Валерий Маркус опубликовал серию видео. На видео боец рассказал о создании подразделения, которое должно было соответствовать лучшим западным образцам. Маркус ушел из бригады через год после создания, в 2023, и в 2024 объяснил, что причина такого решения — засилье советчины в армии, которая не дала реализовать все запланированное.

Напоминаем, военный журналист и редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о проблемах, которые, по его мнению, есть в украинской армии.