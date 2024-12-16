"Кинуть на м'ясо": журналісти розповіли про причини СЗЧ і насильство у Силах підтримки ЗСУ

Військові платили хабарі командиру за те, щоб на них не складали протокол про пияцтво, ідеться у розслідуванні УП. Командира покарали за нескладені протоколи штрафом в 30 тис. грн.

Related video

У одній з бригад рядовий самовільно залишив частину (СЗЧ), а потім скаржився на побиття та вимагання хабарів. Розслідування правоохоронців та журналістів виявило пияцтво, хабарництво, неправомірне нарахування зарплат та інші порушення. Про особливості служби в Силах підтримки ЗСУ написали на порталі "Українська правда" (УП).

Журналісти опублікували розслідування щодо ситуації у одному з батальйонів 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Командир бригади — полковник Олег Побережнюк. Стаття починається з розповіді бійця, який самовільно залишив частину (СЗЧ). Бійця відшукали вдома у матері: він втратив вагу, нервувався, плакав і пиячив. Серед причин такого стану військовий назвав ставлення до нього у батальйоні. Після того, як військового повернули у підрозділ, той знов пішов у СЗЧ, написали журналісти. Розслідувачі з'ясували особливості роботи командира батальйону та бригади, поговоривши з офіцерами, рядовими та родинами.

Проблеми в ЗСУ — деталі розслідування

Основні тези розслідування УП, у якому ідеться про командирів і про ситуацію в підрозділі.

По-перше, у підрозділі виявили батька та сина — Василя Пастуха, начштабу бригади, та його сина, Владислава Пастуха, командира взводу в одному з батальйонів (вже служить в іншій частині). Водночас у статті нагадали, що закон забороняє родичам працювати в одній установі.

Проблеми в ЗСУ - командир 211 бригади Сил підтримки ЗСУ полковник Олег Побережнюк Фото: УП Проблеми в ЗСУ - начштабу 211 бригади Сил підтримки ЗСУ Василь Пастух Фото: УП

По-друге, виявили проблеми з пияцтвом та знущаннями. За хабарі від 5 тис. до 20 тис. грн не фіксували випадки п'янства бійців бригади. Хто вживав алкоголь, але не платив хабар, того били — це розповіли бійці підрозділу на умовах анонімності. Шестеро осіб (офіцери та рядові) назвали людину, яка, як підозрюють, била та вимагала хабарі — Владислав Пастух. Одне зі знущань щодо військових, які платили або не платили хабарі за пияцтво — прив'язування до хреста. Також були погрози "кинути на м'ясо". Журналісти опублікували відповідне фото з постраждалим і людиною, яка це, ймовірно, влаштувала.

Проблеми в ЗСУ - заява про хабарництво Фото: УП Проблеми в ЗСУ - фото з покаранням Фото: УП

"Також я встановив багато незаконних фактів, зокрема побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші", — навели у статті слова офіцера відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчука з 211-ї бригади.

ДБР не відкривало справу щодо хабарництва, побиття і знущання, натомість відкрили справу щодо відсутності протоколів за пияцтво. Покарання за таке порушення вже наклали, ідеться у статті: 34 тис. грн за недбале ставлення до посадових обов'язків і 140 тис. грн — відшкодування збитків. УП також навела пояснення офіцерів, про яких згадали у розслідування — Пастушенка та Пастуха. У поясненні Пастуха зазначено, що ситуація з протоколами склалася через переведення підрозділу з місця на місце. Поведінку 26-річного сина батько не коментував.

По-третє, журналісти також розповіли про військових з ремонтної бригади, які мали працювати на передовій на Херсонщині, а натомість опинились в тилу на Тернопільщині. При цьому їм заплатили кошти, наче вони були на першій лінії — по 100 тис. грн за день "на нулі". Розслідувачі дізнались у командира бригади, що ведеться розслідування. Водночас з'явилась відповідь Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону: правоохоронці написали, що військових відправили зводити будинок в Хмельницькій області і ведеться слідство.

УП підсумувало, що за 11 місяців 2024 року військові надіслали омбудсмену 3 807 скарг, з них третина — на ситуацію в частинах. Також журналісти наголосили, що зробили розслідування не для дискредитації ЗСУ, а тому що "безкарність породжує беззаконня".

Зазначимо, 12 грудня ексголовний сержант 47-ї бригади ЗСУ Валерій Маркус опублікував серію відео. Боєць розповів про створення підрозділу, який мав відповідати кращим західним взірцям. Маркус пішов з бригади через рік після створення у 2023-му, і у 2024 році пояснив, що причина такого рішення — засилля радянщини в армії, яка не дала реалізувати все заплановане.

Нагадуємо, воєнний журналіст та редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про проблеми, які, на його думку, є в українській армії.