"Хотілося взяти табуретку та об голови кинути": військовий розповів про вимагання хабаря в лікарні

Лікарі намагалися "вирішити питання" швидко, щоби встигнути все зробити до реформи, якою передбачена ліквідація МСЕК. Боєць домовився про хабар і звернувся до СБУ.

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У місті Малин на Житомирщині медики місцевої лікарні вимагали у тяжкопораненого бійця гроші за підтвердження інвалідності. Лікарям висунуто підозри, однак від роботи їх не відсторонили. Про цей випадок пише ТСН.

Як розповів боєць на імя Григорій, місцеві лікарі зажадали від нього 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності після поранення, якого він зазнав на фронті.

"Руки, ноги, голова, грудна клітка була поранена, легеня була прострелена", — каже військовий.

Погодився на хабар і звернувся до СБУ

Після лікування і реабілітації Григорій отримав 3 групу інвалідності, втім, через рік, коли настав час її підтвердити, малинівські лікарі захотіли за це гроші.

"Давайте домовлятися, у вас там не вистачає деяких документів, довідок — ми вам все зробимо і тоді будемо розраховуватися. Вони сказали суму й термін, скільки чекати — дві тисячі доларів", — каже військовий.

Також у бійця вимагали 10 тисяч гривень, щоб виписка була такою, яка б дозволяла підтвердити інвалідність. Григорій погодився, вийшов з лікарні та звернувся до Служби безпеки України у Житомирській області.

"Злитися я перестав після того, що пережив. А от відчуття, як образа. Без нецензурних слів хотілося взяти і табуретку об голови кинути, але думаю — давайте вже робити по закону, кожен має бути покараний за свої дії", — розповідає він.

Увесь процес до кінця військовий вже проходив разом із правоохоронцями. Він сплатив хабар і дочекався коли секретарка лікувально-консультативної комісії зателефонувала й повідомила, що питання з його інвалідністю вирішено. Мовляв, тепер він може іти до місцевого МСЕК і отримати потрібний висновок.

Далі вже цим займалися правоохоронці.

Що кажуть підозрювані медики

За повідомленням журналістів, попри висунуті підозри за вимагання хабаря, причетні до цього лікарі й далі продовжують працювати. Зокрема, лікар Процюк Олександр Миколайович — травматолог, який отримав підозру. Він вийшов під заставу у 240 тисяч гривень. Журналістам він сказав, що формулювання "вимагав хабар", за його словами, не відповідає дійсності.

"Пацієнт надійшов на лікування. Він вже тут, що вимагати, він уже тут, без виписки не вийде. Жодних робочих стосунків із секретарем ЛКК я не мав", — каже лікар.

Секретарки лікарської комісії у лікарні не виявилося. Під час слідчих дій поліція Житомирщини вилучила в її кабінеті ті самі гроші, які вона вимагала за підтвердження 3 групи інвалідності. Також правоохоронці провели обшуки у неї вдома.

Що кажуть у поліції

У поліції заявили, що секретарка комісії контактувала з іншими лікарями у справі про хабар, а в неї вдома знайшли готівку в іноземній валюті.

"Під час обшуків за місцем проживання було вилучено 20 тисяч доларів США. Мала зв'язки з працівниками МСЕК, а також з іншими лікарями, їй повідомили про пособництво", — каже старший слідчий ОВС СУ ГУНП у Житомирській області Віталій Піонтківський.

Якщо провину жінки доведуть, то вона може бути засуджена до позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Поки що секретарка ЛКК теж вийшла під заставу у 240 тисяч гривень.

У Малині, коли Григорію пропонували "вирішити питання", рекомендували не затягувати з грошима, щоби встигнути все зробити до реформи, якою передбачена ліквідація МСЕК.

Нагадаємо, що 26 жовтня повідомлялося, що у Львові звільнили керівництво медзакладу, де лікарка взяла хабар у розмірі 2 млн гривень

Також 21 серпня на Закарпатті у Хустському ТЦК та СП та у його очільника проводили обшуки у справі про хабарі. Вони брали гроші за фальшиву інвалідність.