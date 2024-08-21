Брали хабарі за інвалідність: СБУ прийшла з обшуками до ТЦК і ВЛК на Закарпатті

В ЗМІ повідомили про незаконне утримання людей в підвалі ТЦК, але там пояснили, що в підвалі розміщено роту охорони військкомату і там розміщено тільки цю роту охорони.

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Українські ЗМІ повідомили про те, що на Закарпатті у Хустському ТЦК та СП та у його очільника проводять обшуки у справі про хабарі. Йшлося про майже 30 обшуків у працівників районної лікарні, медико-соціальної експертної комісії та працівників ТЦК. Про це повідомила "Українська правда".

"Служба безпеки України 21 серпня проводить обшуки у Хустському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його керівника", — йшлося в повідомленні.

За словами джерела УП, йдеться про отримання хабарів за фальшиву інвалідність.

Також про обшуки в Хусті повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Одночасно відбувається понад 20 обшуків СБУ в працівників ТЦК та лікарнях, де проводять ВЛК. Також правоохоронці працюють щодо медиків обласного МСЕКу через підозру в отриманні хабарів задля "списання" військовозобовʼязаних. Джерела повідомляють, що у керівника ВЛК в Хусті знайшли гроші з передачі у якості хабаря!, — розповів журналіст.

Згодом він повідомив, що обшуки відбувались в приміщенні військкомату, але основною ціллю була ВЛК, яка складається з місцевих цивільних медиків і розміщена в приміщенні Хустського ТЦК.

"Кабінет військкома правоохоронці оглядали, але щодо нього самого жодних слідчих дій не проводили. Десь в ЗМІ прозвучало про незаконне утримання людей в підвалі ТЦК. Але там пояснили, що в підвалі розміщено роту охорони воєнкомату і там розміщено тільки цю роту охорони", — проінформував журналіст.

В Закарпатському обласному ТЦК та СП заявили, що поширена в ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

"Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Заходи, про які йде мова, стосуються виключно діяльності ВЛК і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів. Варто нагадати, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів. Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до цих слідчих дій", — йдеться в повідомленні.