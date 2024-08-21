Брали взятки за инвалидность: СБУ пришла с обысками в ТЦК и ВВК на Закарпатье

В СМИ сообщили о незаконном содержании людей в подвале ТЦК, но там объяснили, что в подвале размещена рота охраны военкомата и там размещена только эта рота охраны.

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Украинские СМИ сообщили о том, что на Закарпатье в Хустском ТЦК и СП и у его руководителя проводят обыски по делу о взятках. Речь шла о почти 30 обысках у работников районной больницы, медико-социальной экспертной комиссии и работников ТЦК. Об этом сообщила "Украинская правда".

"Служба безопасности Украины 21 августа проводит обыски в Хустском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его руководителя", — говорилось в сообщении.

По словам источника УП, речь идет о получении взяток за фальшивую инвалидность.

Также об обысках в Хусте сообщил журналист Виталий Глагола.

"Одновременно происходит более 20 обысков СБУ у работников ТЦК и больницах, где проводят ВВК. Также правоохранители работают в отношении медиков областной МСЭК по подозрению в получении взяток для "списания" военнообязанных. Источники сообщают, что у руководителя ВВК в Хусте нашли деньги с передачи в качестве взятки!, — рассказал журналист.

Впоследствии он сообщил, что обыски проходили в помещении военкомата, но основной целью была ВЛК, которая состоит из местных гражданских медиков с размещением в помещении Хустского ТЦК.

"Кабинет военкома правоохранители осматривали, но в отношении него самого никаких следственных действий не проводили. Где-то в СМИ прозвучало о незаконном содержании людей в подвале ТЦК. Но там объяснили, что в подвале размещена рота охраны военкомата и там размещена только эта рота охраны", — проинформировал журналист.

В Закарпатском областном ТЦК и СП заявили, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

"Закарпатский областной ТЦК и СП официально заявляет, что информация о якобы проведенных обысках в Хустском РТЦК и СП и у начальника Хустского РТЦК и СП Василия Зубатова является абсолютно ложной и безосновательной. Мероприятия, о которых идет речь, касаются исключительно деятельности ВЛК и является частью проверки определенных нарушений в сфере медицинских осмотров. Стоит напомнить, что ВВК не является частью ТЦК и СП и состоит из гражданских врачей. Подразделения, подчиненные Закарпатскому областному ТЦК, не имеют никакого отношения к этим следственным действиям", — говорится в сообщении.