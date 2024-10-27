У Львові звільнили керівництво медзакладу, де лікарка взяла хабар у розмірі 2 млн гривень

У міськраді Львова пообіцяли, що будуть пильніше придивлятися до керівників усіх лікарень в міста, щоб в їхніх закладів не брали хабарів.

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У Львові звельнили керівництво 1-ї міської лікарні ім. Князя Лева, де лікарка-алерголог отримала хабар за сприяння у встановленні інвалідності. Про це повідомили на сайті Львівської міськради.

Зазначається, що того ж дня з посади звільнили керівницю Соколовську Марту, в колективі якої стався інцидент.

"Так буде зі всіма головними лікарями, в колективі яких виявлятимуть корупцію. Також відомо, що генеральному директору Львівського ТМО-2 Андрію Миськіву, до якого належить лікарня на Ужгородській, оголосили догану", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Львівська міська рада сприятиме у розслідуванні справи, бо для мерії важливо, аби винні були покарані.

Так, 24 жовтня правоохоронці затримали лікарку 1-ї міської лікарні Марію Мазур, а у її кабінеті знайшли понад 2 млн грн готівки. За даними поліції, вона торгувала фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

За свої послуги підозрювана нібито брала 3 тисячі американських доларів США з особи.

Нагадаємо, що у Тернополі на хабарі затримали очільника одного із районних ТЦК та СП. Щоб не мобілізувати військовозобов'язаного, він отримав талони на 1000 літрів пального.