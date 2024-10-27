Во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен

В горсовете Львова пообещали, что будут пристальнее присматриваться к руководителям всех больниц в города, чтобы в их заведениях не брали взяток.

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Во Львове уволили руководство 1-й городской больницы им. Князя Льва, где врач-аллерголог получила взятку за содействие в установлении инвалидности. Об этом сообщили на сайте Львовского горсовета.

Отмечается, что в тот же день с должности уволили руководительницу Соколовскую Марту, в коллективе которой произошел инцидент.

"Так будет со всеми главными врачами, в коллективе которых будут выявлять коррупцию. Также известно, что генеральному директору Львовского ТМО-2 Андрею Мыськиву, к которому принадлежит больница на Ужгородской, объявили выговор", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Львовский городской совет будет способствовать в расследовании дела, потому что для мэрии важно, чтобы виновные были наказаны.

Так, 24 октября правоохранители задержали врача 1-й городской больницы Марию Мазур, а в ее кабинете нашли более 2 млн грн наличных. По данным полиции, она торговала фиктивными справками о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

За свои услуги подозреваемая якобы брала 3 тысячи американских долларов США с человека.

Напомним, что в Тернополе на взятке задержали главу одного из районных ТЦК и СП. Чтобы не мобилизовать военнообязанного, он получил талоны на 1000 литров топлива.