"Хотелось взять табуретку и об головы бросить": военный рассказал о вымогательстве взятки в больнице

Врачи пытались "решить вопрос" быстро, чтобы успеть все сделать до реформы, которой предусмотрена ликвидация МСЭК. Боец договорился о взятке и обратился в СБУ.

Related video

В городе Малин Житомирской области медики местной больницы требовали у тяжелораненного бойца деньги за подтверждение инвалидности. Врачам предъявлены подозрения, однако от работы их не отстранили. Об этом случае пишет ТСН.

Как рассказал боец по имени Григорий, местные врачи потребовали от него 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить 3 группу инвалидности после ранения, которое он получил на фронте.

"Руки, ноги голова, грудная клетка была ранена, легкое было прострелено", — говорит военный.

Согласился на взятку и обратился в СБУ

После лечения и реабилитации, Григорий получил 3 группу инвалидности, впрочем, через год, когда пришло время ее подтвердить, малиновские врачи захотели а это деньги.

"Давайте договариваться, у вас там не хватает некоторых документов, справок — мы вам все сделаем и тогда будем рассчитываться. Они сказали сумму и сказали срок сколько ждать — две тысячи долларов", — говорит военный.

Также у бойца требовали 10 тысяч гривен, чтобы выписка была такой, которая бы позволяла подтвердить инвалидность. Григорий согласился, вышел из больницы и обратился в Службу безопасности Украины в Житомирской области.

"Злиться я перестал после того, что пережил. А вот ощущение, как обида. Без нецензурных слов хотелось взять и табуретку об головы бросят, но думаю — давайте уже делать по закону, каждый должен быть наказан за свои действия", — рассказывает он.

Весь процесс до конца военный уже проходил вместе с правоохранителями. Он заплатил взятку и дождался когда секретарь лечебно-консультативной комиссии позвонила и сообщила, что вопрос с его инвалидностью решен. Мол, теперь он может идти в местную МСЭК и получить нужное заключение.

Далее уже этим занимались правоохранители.

Что говорят подозреваемые медики

По сообщению журналистов, несмотря на выдвинутые подозрения за вымогательство взятки причастные к этому врачи и дальше продолжают работать. В частности, врач Процюк Александр Николаевич — травматолог, который получил подозрение. Он вышел под залог в 240 тысяч гривен. Журналистам он сказал, что формулировка "требовал взятку", по его словам, не соответствует действительности.

"Пациент поступил на лечение. Он уже здесь, что требовать, он уже здесь он без выписки не выйдет. Никаких рабочих отношений с секретарем ЛКК я не имел", — говорит врач.

Секретаря врачебной комиссии в больнице не оказалось. Во время следственных действий полиция Житомирщины изъяла в ее кабинете те же деньги, которые она требовала за подтверждение 3 группы инвалидности. Также правоохранители провели обыски у нее дома.

Что говорят в полиции

В полиции заявили, что секретарь комиссии контактировала с другими врачами по делу о взятке, а у нее дома нашли наличные в иностранной валюте.

"Во время обысков по месту жительства было изъято 20 тысяч долларов США. Имела связи с работниками МСЭК, а также с другими врачами ей сообщили о пособничестве", — говорит старший следователь ОВД СУ ГУНП в Житомирской области Виталий Пионткивский.

Если вину женщины докажут, то она может быть приговорена к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Пока секретарь ЛКК тоже вышла под залог в 240 тысяч гривен.

В Малине, когда Григорию предлагали "решить вопрос" рекомендовали не затягивать с деньгами, чтобы успеть все сделать до реформы, которой предусмотрена ликвидация МСЭК.

Напомним, что 26 октября сообщалось, что во Львове уволили руководство медучреждения, где врач взяла взятку в размере 2 млн гривен

Также 21 августа на Закарпатье в Хустском ТЦК и СП и у его руководителя проводили обыски по делу о взятках. Они брали деньги за фальшивую инвалидность.