"Чув про таке ще з 2014 року": у Раді та Міноборони прокоментували насилля у 211 бригаді

Нардепка Юлія Яцик розповіла, що військовим ламали кістки та спричиняли розриви внутрішніх органів. З її слів, клітки використовували для вимагання відсотка від "бойових".

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Журналісти оприлюднили розслідування щодо випадків насилля у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Новини.LIVE" повідомила, що Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради отримала матеріали з доказами ще 10 вересня.

З її слів, це були відео, свідчення та аудіозаписи з диктофона. Усе це одразу передали у Державне бюро розслідувань.

"Чому лише зараз про цю історію заговорили, мені дуже дивно", — зауважила парламентарка.

Вона підкреслила, що мова про злочини, в тому числі завдання "дуже серйозних" побоїв. У військовослужбовців вимагали, щоб вони переказували "певні відсотки" з власних виплат за виконання бойових завдань. Тих, хто не погоджувався, били.

"Йдеться про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток черепа, носа, такі істотні фізичні ушкодження. Крім того, катування […] Деякі командири вдаються до створення таких от кліток для того, щоб людина протверезіла в певних умовах холоду. Але в цьому випадку у цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання й надавати кошти", — розповіла Яцик.

Вона додала, що ця ситуація — непоодинока, і таких випадків бачили багато. Однак багато хто боявся свідчити.

Народний депутат і секретар оборонного комітету ВР полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Радіо Свобода" висловив іншу думку. Він запевнив, що йдеться не про масове явище, а окремі випадки.

"Потрібно розібратися, щоб винні були покарані. Я чув про таке ще з 2014 року, у нас же велика проблема була з пияцтвом ще з 14-го року. Деякі військові застосовували такі моменти, звичайно, вони ганебні. Були різні випадки, що п'яниці, яких об’єктивно набирали в армію, то вбивали командирів, то бійців, і це застосовувалося. Але, звичайно, це не виправдання", — зауважив політик.

Коментар Костенка — з 11:44

Він наголосив, що у ситуації мають розбиратися правоохоронні органи. За результатами внутрішнього розслідування мають передавати факти правоохоронцям, однак цього вочевидь не сталося. У таких випадках військові, які відчувають тиск з боку командування, можуть звертатися напряму.

"Є у нас і ДБР і поліція і служба безпеки, військова контррозвідка знаходиться при частині. Є й інші офіцери. (…) Солдат, за бажанням, може поскаржитися кому завгодно, написати заяву і попросити допомоги", — уточнив Костенко.

З його слів, після заяви перевірка прийде дуже швидко. Нардеп закликав військових, які бачать або переживають знущання, дзвонити на гарячу лінію або писати відповідні заяви.

"Багато разів бачив, навіть імена їхні не випливають, коли підозри оголошують", — додав Костенко.

Також ситуацію прокоментував речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Насправді ми не можемо говорити про те, що це явище масове, але це явище — однозначно ганебне", — заявив він.

Коментар Лазуткіна — з 4:12

Лазуткін підкреслив, що побори з військових та знущання з них неприйнятні. Він повідомив, що починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить усі факти, оприлюднені в ЗМІ.

Речник підтвердив, що інформації про ці випадки у міністерства не було. Зараз факти обіцяють якісно розслідувати, а винних покарати. Також він зазначив, що військові могли боятися звертатись за допомогою через залякування й фізичні тортури.

Скандал у 211 бригаді: що вже відомо

За даними ЗМІ, одного з бійців 211 понтонно-мостової бригади прив’язували до дерев’яного хреста, а командир одного зі взводів вимагав з підлеглих гроші. Окрім того, для покарання військових використовувалась "клітка", куди їх саджали роздягнутими. За звільнення потрібно було платити. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про ганебність явища та особистий контроль над розслідуванням. У Генштабі ЗСУ повідомили про відсторонення командира військової частини. Міністр оборони Рустем Умєров виступив за покарання винних.

Нагадаємо, 16 грудня український військові повідомили про просування ЗС РФ на Курахівському напрямку. У Генштабі ЗСУ інформували, що захисники відбили понад 30 атак за добу.