"Слышал о таком еще с 2014 года": в Раде и Минобороны прокомментировали насилие в 211 бригаде

Нардеп Юлия Яцык рассказала, что военным ломали кости и провоцировали разрывы внутренних органов. По ее словам, клетки использовали для вымогательства процента от "боевых".

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Журналисты обнародовали расследование о случаях насилия в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Народный депутат Юлия Яцык в эфире "Новини.LIVE" сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады получила материалы с доказательствами еще 10 сентября.

По ее словам, это были видео, показания и аудиозаписи с диктофона. Все это сразу передали в Государственное бюро расследований.

"Почему только сейчас об этой истории заговорили, мне очень странно", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что речь о преступлениях, в том числе нанесение "очень серьезных" побоев. У военнослужащих требовали, чтобы они переводили "определенные проценты" из собственных выплат за выполнение боевых задач. Тех, кто не соглашался, избивали.

"Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, таких существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки [...] Некоторые командиры прибегают к созданию таких вот клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали лиц, которые не соглашались сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задания и предоставлять средства", — рассказала Яцык.

Она добавила, что эта ситуация — не единичная, и таких случаев видели много. Однако многие боялись свидетельствовать.

Народный депутат и секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко в эфире "Радио Свобода" высказал другое мнение. Он заверил, что речь идет не о массовом явлении, а об отдельных случаях.

"Нужно разобраться, чтобы виновные были наказаны. Я слышал о таком еще с 2014 года, у нас же большая проблема была с пьянством еще с 14-го года. Некоторые военные применяли такие моменты, конечно, они позорные. Были разные случаи, что пьяницы, которых объективно набирали в армию, то убивали командиров, то бойцов, и это применялось. Но, конечно, это не оправдание", — отметил политик.

Комментарий Костенко — с 11:44

Он отметил, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы. По результатам внутреннего расследования должны передавать факты правоохранителям, однако этого явно не произошло. В таких случаях военные, которые испытывают давление со стороны командования, могут обращаться напрямую.

"Есть у нас и ГБР и полиция и служба безопасности, военная контрразведка находится при части. Есть и другие офицеры (...) Солдат, по желанию, может пожаловаться кому угодно, написать заявление и попросить помощи", — уточнил Костенко.

По его словам, после заявления проверка придет очень быстро. Нардеп призвал военных, которые видят или переживают издевательства, звонить на горячую линию или писать соответствующие заявления.

"Много раз видел, даже имена их не всплывают, когда подозрения объявляют", — добавил Костенко.

Также ситуацию прокомментировал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"На самом деле мы не можем говорить о том, что это явление массовое, но это явление — однозначно позорное", — заявил он.

Комментарий Лазуткина — с 4:12

Лазуткин подчеркнул, что поборы с военных и издевательства над ними неприемлемы. Он сообщил, что начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит все факты, обнародованные в СМИ.

Представитель подтвердил, что информации об этих случаях у министерства не было. Сейчас факты обещают качественно расследовать, а виновных наказать. Также он отметил, что военные могли бояться обращаться за помощью из-за запугивания и физических пыток.

Скандал в 211 бригаде: что уже известно

По данным СМИ, одного из бойцов 211 понтонно-мостовой бригады привязывали к деревянному кресту, а командир одного из взводов требовал с подчиненных деньги. Кроме того, для наказания военных использовалась "клетка", куда их сажали раздетыми. За освобождение нужно было платить. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о позорности явления и личном контроле над расследованием. В Генштабе ВСУ сообщили об отстранении командира воинской части. Министр обороны Рустем Умеров выступил за наказание виновных.

Напомним, 16 декабря украинский военные сообщили о продвижении ВС РФ на Кураховском направлении. В Генштабе ВСУ информировали, что защитники отбили более 30 атак за сутки.