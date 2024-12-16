Кураховское направление, ВС РФ продвинулись к северу от р. Волчья, заняли высоты: детали от военных (карта)

По словам бойца с позывным "Мучной", ВС РФ уже приближаются к трассе Курахово-Запорожье, до которой осталось пройти 4 километра. По информации Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки.

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На Кураховском направлении российские войска смогли продвинуться к северу от р. Волчья в районе Петропавловки и занять высоты восточнее села. Также продолжаются атаки в сторону Дачного. Об этом сообщил боец с позывным "Мучной".

"Арта и авиация врага работает по часам, также летают FPV-дроны на оптоволокне. Сейчас немаловажную роль играет н.п Зеленовка, где враг постоянно пытается закрепляться!" — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС РФ уже приближаются к трассе Курахово-Запорожье, до которой осталось пройти 4 километра, поэтому возникает вопрос, держать ли оборону Курахово или выйти из города, отметил боец.

Если дальше оставаться там сохранять определенный контроль, то это может обернуться очень плохим результатом для гарнизона, уточнил украинский защитник.

Курахово на карте

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что российские войска пытаются взять Курахово в кольцо.

"Вчера прожали в районе Сухих Ялов и Зеленовки, закрепились в населенных пунктах, сейчас будут рваться к н.п. Улакли. Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения — исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку", — говорится в публикации.

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки", — говорится в публикации Генштаба ВСУ.

Напомним, что пригодность танков РФ к ремонту в разы ниже, чем считалось официально.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, почему не финансируют тех, кто защищает украинцев от "Шахедов".