Курахівський напрямок: ЗС РФ просунулися на північ від р. Вовча, зайняли висоти, деталі від військових (карта)

За словами бійця з позивним "Мучной", ЗС РФ уже наближаються до траси Курахове – Запоріжжя, до якої залишилося пройти 4 кілометри. За інформацією Генштабу, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки.

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На Курахівському напрямку російські війська змогли просунутися на північ від р. Вовча в районі Петропавлівки та зайняти висоти на схід від села. Також тривають атаки в бік Дачного. Про це повідомив боєць із позивним "Мучний".

"Арта й авіація ворога працює по годинах, також літають FPV-дрони на оптоволокні. Зараз важливу роль відіграє н.п. Зеленівка, де ворог постійно намагається закріплюватися!" — йдеться в публікації.

Зазначається, що ЗС РФ уже наближаються до траси Курахово – Запоріжжя, до якої залишилося пройти 4 кілометри, тож постає питання, чи тримати оборону Курахового, чи вийти з міста, зазначив боєць.

Якщо далі залишатися там зберігати певний контроль, то це може обернутися дуже поганим результатом для гарнізону, уточнив український захисник.

Курахове на карті

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що російські війська намагаються взяти Курахове в кільце.

"Учора протиснули в районі Сухих Ялів і Зеленівки, закріпилися в населених пунктах, зараз рватимуться до н.п. Улаклі. Якщо їм це вдасться, то угруповання військ під Кураховим не матиме нормальних шляхів сполучення — винятково польовими дорогами, що вже ускладнить обставини", — йдеться в публікації.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах Старих Тернів, Солнцеви, Зорі, Курахового та Успенівки", — йдеться в публікації Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що придатність танків РФ до ремонту в рази нижча, ніж вважалося офіційно.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, чому не фінансують тих, хто захищає українців від "Шахедів".