Придатність танків РФ до ремонту в рази нижча, ніж вважалося офіційно: у чому проблема

Одна з ключових проблем у росіян — відсутність уніфікації в парку бронетехніки. Це призводить до того, що час відновлення машин на 15-20% вищий, ніж зазначено в керівних документах.

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У відкритому доступі з'явився випуск №10 російського журналу "Матеріально-технічне забезпечення", де розкриваються проблеми, з якими стикається армія РФ під час використання бронетехніки в повномасштабній війні проти України. Цей матеріал, по суті, став підтвердженням системної кризи в організації ремонту, експлуатації та бойового застосування танків Росії. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

У публікації підкреслюється, що реальна ремонтопридатність російських танків у 3-5 разів нижча, ніж заявлялося в керівних документах. Це збільшує час відновлення машин на 15-20%, а іноді й довше.

Однак це лише "верхівка айсберга", підкреслили експерти. Річ у тім, що одна з ключових проблем у росіян — відсутність уніфікації в парку бронетехніки. Наприклад, системи управління вогнем танків Т-72 і Т-80 мають несумісні блоки. Крім того, армія РФ використовує сім різних типів двигунів для бронетехніки, що ускладнює обслуговування і ремонт.

Ці проблеми досягли критичного рівня на момент вторгнення в Україну, що робить логістику і технічну підтримку ще складнішими.

Водночас та військова техніка, яка надходила з консервації, потребувала масштабного доопрацювання перед відправленням на фронт. Серед виявлених недоліків:

заміна двигуна та акумуляторів.

комплектація запасними частинами та інструментами.

несправності систем зв'язку, електрообладнання та прицілів, усунення яких потребувало залучення спеціалістів із заводів та баз зберігання.

Не менш серйозні проблеми виникали і при бойових пошкодженнях бронетехніки. При пробитті броні руйнувалися системи управління вогнем, стабілізатори, автомат заряджання, а також агрегати силової установки. Іноді пошкодження призводили до витоку палива, загоряння або детонації боєкомплекту. Якщо кумулятивний струмінь проникав всередину танка, це майже завжди закінчувалося загибеллю екіпажу і виходом з ладу ключових вузлів машини.

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Раніше повідомлялося, що російський ВПК стикається зі складнощами в галузі виробництва критично важливих компонентів. За словами військового експерта Віктора Кевлюка, особливо складна ситуація склалася з виробництвом артилерійських стволів, оскільки для цього потрібне високоточне обладнання.