Американські танки Abrams не підходять для війни в Україні: у чому причина, — Салліван

За словами радника з нацбезпеки США, танки широко не використовуються українськими підрозділами, тому що "це не найкорисніша техніка" для Сил оборони.

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Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що американські танки M1 Abrams, відправлені в Україну, не знайшли широкого застосування в українській армії. За його словами, ці машини виявилися недостатньо ефективними для виконання завдань, що стоять перед українськими військами в поточному конфлікті.

Джейк Салліван про танки, надані Україні (дивитися з 06:10)

"Якщо говорити про танки "Абрамс", то ми відправили їх в Україну. Насправді ці танки широко не використовуються підрозділами, тому що це не найкорисніша техніка для них у цій боротьбі", — заявив радник.

Причини обмеженого використання

Українські військові раніше вказували, що надані танки позбавлені деяких ключових систем. Зокрема, машини надійшли без броні зі збідненого урану, а також були позбавлені сучасних бойових модулів і систем зв'язку, характерних для стандартних американських версій. Ба більше, частина поставлених танків потребувала ремонту до того, як їх можна було використовувати.

Наприклад, військових оглядач Девід Екс зазначив, що одна із "головних болей" танкових екіпажів в умовах бойових дій — це особливість конструкції двигунів. Силова установка оснащена фільтрами, які під час активного використання техніки в умовах війни в Україні, швидко засмічуються. Тому їх необхідно регулярно чистити, інакше двигун може вийти з ладу і його доводиться відправляти на тривалий ремонт.

Експерти також зазначають, що складна логістика і високі вимоги до технічного обслуговування роблять "Абрамси" важкими в експлуатації на тлі інтенсивних бойових дій. В умовах, коли українським військам доводиться діяти швидко й автономно, простіша техніка виявляється кращою.

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Нагадаємо, армія США має намір поставити на озброєння новий варіант танка Abrams — M1E3. Ці машини стануть продуктом переосмислення досвіду застосування танків у війні Росії проти України.