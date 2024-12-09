Американские танки Abrams не подходят для войны в Украине: в чем причина, — Салливан

По словам советника по нацбезопасности США, танки широко не используются украинскими подразделениями, потому что "это не самая полезная техника" для Сил обороны.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американские танки M1 Abrams, отправленные в Украину, не нашли широкого применения в украинской армии. По его словам, эти машины оказались недостаточно эффективны для выполнения задач, стоящих перед украинскими войсками в текущем конфликте.

Джейк Салливан о танках, предоставленных Украине (смотреть с 06:10)

"Если говорить о танках "Абрамс", то мы отправили их в Украину. На самом деле эти танки широко не используются подразделениями, потому что это не самая полезная техника для них в этой борьбе", — заявил советник.

Причины ограниченного использования

Украинские военные ранее указывали, что предоставленные танки лишены некоторых ключевых систем. В частности, машины поступили без брони из обедненного урана, а также были лишены современных боевых модулей и систем связи, характерных для стандартных американских версий. Более того, часть поставленных танков потребовала ремонта до того, как их можно было использовать.

Например, военных обозреватель Дэвид Экс отметил, что одна из "головных болей" танковых экипажей в условиях боевых действий — это особенность конструкции двигателей. Силовая установка оснащена фильтрами, которые при активном использовании техники в условиях войны в Украине, быстро засоряются. Поэтому их необходимо регулярно чистить, в противном случае двигатель может выйти из строя и его приходится отправлять на длительный ремонт.

Эксперты также отмечают, что сложная логистика и высокие требования к техническому обслуживанию делают "Абрамсы" трудными в эксплуатации на фоне интенсивных боевых действий. В условиях, когда украинским войскам приходится действовать быстро и автономно, более простая техника оказывается предпочтительнее.

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Напомним, армия США намерена поставить на вооружение новый вариант танка Abrams — M1E3. Эти машины станут продуктом переосмысления опыта применения танков в войне России против Украины.