Пригодность танков РФ к ремонту в разы ниже, чем считалось официально: в чем проблема

Одна из ключевых проблем у россиян — отсутствие унификации в парке бронетехники. Это приводит к тому, что время восстановления машин на 15–20% выше, чем указано в руководящих документах.

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В открытом доступе появился выпуск №10 российского журнала "Материально-техническое обеспечение", где раскрываются проблемы, с которыми сталкивается армия РФ при использовании бронетехники в полномасштабной войне против Украины. Этот материал, по сути, стал подтверждением системного кризиса в организации ремонта, эксплуатации и боевого применения танков России. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

В публикации подчеркивается, что реальная ремонтопригодность российских танков в 3–5 раз ниже, чем заявлялось в руководящих документах. Это увеличивает время восстановления машин на 15–20%, а иногда и дольше.

Однако это лишь "верхушка айсберга", подчеркнули эксперты. Дело в том, что одна из ключевых проблем у россиян — отсутствие унификации в парке бронетехники. Например, системы управления огнем танков Т-72 и Т-80 имеют несовместимые блоки. Кроме того, армия РФ использует семь различных типов двигателей для бронетехники, что усложняет обслуживание и ремонт.

Эти проблемы достигли критического уровня на момент вторжения в Украину, что делает логистику и техническую поддержку еще более сложными.

Вместе с тем та военная техника, которая поступала из консервации, требовала масштабной доработки перед отправкой на фронт. Среди выявленных недостатков:

замена двигателя и аккумуляторов.

комплектация запасными частями и инструментами.

неисправности систем связи, электрооборудования и прицелов, устранение которых требовало привлечения специалистов с заводов и баз хранения.

Не менее серьезные проблемы возникали и при боевых повреждениях бронетехники. При пробитии брони разрушались системы управления огнем, стабилизаторы, автомат заряжания, а также агрегаты силовой установки. Иногда повреждения приводили к утечке топлива, возгоранию или детонации боекомплекта. Если кумулятивная струя проникала внутрь танка, это почти всегда заканчивалось гибелью экипажа и выходом из строя ключевых узлов машины.

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