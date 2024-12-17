Привязывали к кресту и требовали денег: как накажут виновных в издевательствах над бойцами 211-й бригады

Военнослужащие 211-й бригады прислали почти четыре тысячи жалоб омбудсмену за 11 месяцев — над бойцами издевались, требовали деньги и заставляли строить дом командиру. Фокус выяснил, как могут наказать виновных в содеянном.

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В одном из батальонов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ журналисты обнаружили определенные нарушения и факты издевательства над военнослужащими.

Скандал с 211-й бригадой: как издевались над бойцами

Несмотря на запрет законодательства о прямом подчинении близких родственников, в подразделении обнаружили отца и сына — начальника штаба Василия Пастуха и командира взвода в одном из батальонов Владислава Пастуха (сейчас служит в другой части).

Также СМИ выяснили, что в подразделении есть проблемы с пьянством, но такие случаи не фиксировали за взятки от 5 до 20 тысяч гривен. Если человек отказывался платить — его били. По словам офицеров и рядовых, именно Владислав Пастух бил и требовал взятки. Также одним из издевательств бойцов было привязывание их к кресту. Также были угрозы "бросить на мясо". В свою очередь ГБР не открывало дело о взяточничестве, избиении или издевательствах, но открыли по отсутствию протоколов за пьянство.

Более того, военные из ремонтной бригады должны были работать на передовой в Херсонской области, однако оказались в тылу на Тернопольщине, им платили деньги, якобы те находились на первой линии. Позже выяснилось, что на самом деле бойцов отправили возводить дом для комбрига Олега Побережнюка в Хмельницкой области.

По информации журналистов, за 11 месяцев этого года военнослужащие направили 3 807 жалоб омбудсмену, треть из них по ситуации в частях.

На скандал с 211-й бригадой сразу отреагировал уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в Генштаб ВСУ и ВСП для проверки информации об издевательствах над военными. В свою очередь в Генштабе отметили, что на время проверки командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Народный депутат Юлия Яцык сообщила, ВСК ВР получила материалы с доказательствами еще 10 сентября. Речь идет о видео, показаниях и аудиозаписях с диктофона, все это передали в ГБР.

"Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, таких существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки [...] Некоторые командиры прибегают к созданию таких вот клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали лиц, которые не соглашались сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задания и предоставлять средства", — сказала Юлия Яцык.

Расследование скандала с 211-й бригадой: как накажут виновных

По словам Яцык, информация о преступлении в 211-й бригаде поступила в ВСК ВР еще 10 сентября, однако комиссия прекратила свою работу 20 числа.

"У нас было одно заседание голосования отчета по работе ВСК, поэтому расследовать мы уже не имели возможности, потому что заканчивался срок ее работы, и полномочия на расследование. Но был командирован в ВСК представитель ГБР, которому мы передали эту информацию. Я думаю, что, возможно, и было возбуждено это дело, а, возможно, не было, потому что дальше мы не контролировали, не имея полномочий на это", — сказала Фокусу Юлия Яцык.

Нардеп рассказала, что командующему Сил поддержки ВСУ Дмитрию Гереге сообщили об этих фактах еще в августе или в начале сентября. В результате в бригаду была направлена группа для проверки, факты были подтверждены. После чего жалобщики были или переведены в другие бригады, или ушли в СОЧ.

"Я считаю, что это является попыткой скрывать эти факты и оставить в должности командира. В любом случае командир бригады должен быть отстранен от занимаемой должности или переведен в распоряжение командующего на время расследования для того, чтобы избежать давления на личный состав во избежание препятствования расследованию этого дела", — пояснила Яцык.

Она отметила, что командир понесет ответственность в зависимости от того, что ему будет инкриминировано, — вымогательство средств, нанесение телесных повреждений, пытки, лишение свободы, превышение власти или злоупотребление служебным положением.

Военный адвокат Олег Леонтьев отметил в разговоре с Фокусом, что каждый должен ответить за то, что сделал, — злоупотребление или превышение власти, вымогательство денег, насильственные действия. Он бы хотел подчеркнуть основные моменты — ответственность тех должностных лиц, органов, куда обращались военнослужащие и их родные, а именно военной службы правопорядка специализированной прокуратуры ГБР.

"Почему они не реагировали, и почему допустили такую бездеятельность? Что они делали? Надо разбираться, потому что ничто так не стимулирует преступления как ненаказанное уголовное правонарушение", — заявил Олег Леонтьев.

Он отметил, что также следует восстановить военную прокуратуру с полномочиями общего надзора, представительства интересов военнослужащих в судах. По его словам, с ее восстановлением на решение многих вопросов уходило бы меньше времени, чем это происходит сейчас.

Леонтьев отметил, что это не единичный случай избиения военных в частях.

"У меня есть такие дела, я вижу, как они расследуются. Они расследуются, как мокрое горит. Военнослужащий убегает из части, потому что ему говорят, что убьют, а его привлекают к ответственности за то, что тот сбежал. А тех, кто его избил, не привлекают", — добавил адвокат.

Напомним, нардеп Юлия Яцык заявила, что ситуация с 211-й бригадой является не единичной, однако, по словам нардепа Романа Костенко, речь идет не о массовом явлении, а об отдельных случаях. Он отметил, что нужно разобраться, чтобы виновные были наказаны.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ситуация с 211-й ПМБр не является приемлемой на третьем году войны. Он отметил, что по его приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты, о которых рассказали журналисты.