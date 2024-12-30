Есть угроза побега за границу: суд арестовал командира 211 бригады и определил размер залога

Командир 211 бригады ВСУ Олег Побережнюк может сбежать за границу и влиять на свидетелей, заявили в Офисе генпрокурора. Суд частично согласился с аргументами, но не поддержал залог в 40 млн грн.

Related video

Днем 30 декабря в Печерском суде города Киева состоялось заседание по делу командира 211 бригады ВСУ Олега Побережнюка. Офицера второй раз арестовали с правом выхода под залог в размере более 12 млн грн. Кроме того, прокуратура инициировала отстранение военнослужащего от исполнения должностных обязанностей. О решении суда написали в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Сообщение о решении суда по Побережнюку появилось в сети в 17:45 30 декабря. Указывается, что обвинение просило для подозреваемого, командира 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ, меру пресечения — арест с возможностью выйти под залог в размере 40 млн грн. Между тем судья решил втрое уменьшить залог: военного арестовали с возможностью залога 12 млн 112 тыс. грн.

Еще одно ходатайство прокуроров — отстранение Побережнюка от должностных обязанностей, говорится в заметке. Удовлетворили ли это ходатайство, в ОГП не уточнили.

Дело 211 бригады — заявление Офиса генпрокурора 30 декабря Фото: Скриншот

Дело 211 бригады — детали судебного заседания

Судебное разбирательство, состоявшееся 30 декабря, касалось новых подозрений, о которых сообщили в ГБР и Офисе генпрокурора после повторных обысков помещения Побережнюка. Как выяснилось, ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса — бездействие военной власти: командир игнорировал избиения и издевательства над подчиненными, которые происходили с февраля по июль 2024 года. Максимальное наказание за такое преступление — тюрьма на срок от семи до десяти лет.

Медиа "Суспільне" рассказало детали заседания в Печерском суде. Как выяснилось, прокуратура обосновала важность ареста тем, что Побережнюк может давить на свидетелей, попытаться сбежать за границу и, вероятно, будет пытаться подделать документы. Между тем адвокат пояснил, что подзащитный не планирует сбегать, поскольку не сделал этого в течение девяти дней на свободе. Также юрист обратил внимание, что в деле нет всех рапортов, о которых говорили прокуроры, формулируя подозрение. Предложение защитника — личное обязательство, но суд с такой идеей не согласился, свидетельствует заявление ОГПУ.

"Если он девять дней не скрывался, то почему сейчас должен бежать? Там даже электронного браслета не было", — привели журналисты слова адвоката.

Избиение бойцов в 211 бригаде ВСУ — подробности

О ситуации в 211 бригаде ВСУ стало известно в результате расследования издания "Украинская правда". Расследователи выяснили, что в данном подразделении пьяниц пытали и привязывали к кресту. Кроме того, часть военных незаконно получали выплаты, хотя не находились на первой линии, а другие, как подозревают, строили дом командиру бригады.

Отметим, Побережнюк уже находился под арестом согласно решению суда в Тернополе. Дело касалось подозрений в злоупотреблении служебным положением. 19 декабря судья установил размер залога 908 тыс. грн. Военный вышел на свободу, уплатив эти деньги.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о деле 211 бригады ВСУ, в которой, вероятно, издевались над военнослужащими.