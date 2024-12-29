Командира 211-й бригады Олега Побережнюка задержали и доставили в Киев, — ДБР (фото)

По данным ведомства, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, приходится сыном начальника штаба воинской части и близким товарищем командира бригады.

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Государственное бюро расследований задержало и доставило в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, который скрывал издевательства над военнослужащими. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

"Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении командиру 211 бригады Вооруженных Сил Украины, который не реагировал на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими", — говорится в публикации.

Было установлено, что по меньшей мере с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого подобного обращения над бойцами, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения виновного офицера к ответственности.

Олег Побережнюк

По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, приходится сыном начальника штаба указанной воинской части и близким товарищем командира бригады.

Скандал с 211-й бригадой

Вторы журналистского расследования "Украинской Правды" сообщили о фактах о злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде, возглавляет которую полковник Олег Побережнюк. Солдаты указывали на то, что они становились жертвами издевательств, угроз и вымогательств со стороны командиров. Часть бойцов была отправлена в Хмельницкую область, где они были заняты на строительных работах дома для командира бригады.

Глава оборонного ведомства Рустем Умеров, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и Генштаб ВСУ отреагировали на скандал в 211 бригаде.

По словам народного депутата Юлии Яцык, в распоряжении временной специальной комиссии Верховной Рады материалы по делу появились еще 10 сентября. Их сразу передали в ГБР.

Напомним, что, по словам нардепа Анны Скороход, издевательства над военнослужащими были еще в 22 бригадах ВСУ.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады Побережнюка.