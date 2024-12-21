Издевательства над военнослужащими были еще в 22 бригадах ВСУ, — нардеп (видео)

Нардеп Анна Скороход допустила, что и правоохранительные органы и в Минобороны могли знать о фактах злоупотреблений в 211-й бригаде, поскольку комиссия оставляла информацию на горячей линии ведомства.

Related video

Случаи издевательств над украинскими военнослужащими, которые были зафиксированы в 211-й бригаде, были обнаружены еще в 22-х бригадах Вооруженных сил Украины. Об этом заявила народный депутат Анна Скороход в эфире "Радио Свобода".

Комментарии Анны Скороход о злоупотреблениях в бригадах ВСУ (смотреть с 04:45)

По ее словам, профильная комиссия несколько месяцев назад провела проверку условий службы и возможных нарушений прав военнослужащих. Проверке подверглись 22 бригады ВСУ, и в большинстве из них факты издевательств, избиений и злоупотреблений подтвердились.

Скороход отметила, что комиссия передала материалы в Генеральный штаб и правоохранительные органы еще 10 сентября. Также данные направили на горячую линию Министерства обороны. Однако нардеп отметила, что дальнейшая судьба материалов ей неизвестна из-за отсутствия доступа к информации.

Также Скороход допустила, что и правоохранительные органы и в Минобороны могли знать о фактах издевательств над бойцами. Однако журналист радиостанции утверждает, что делали запрос в ведомство, где им сообщили, что о случаях злоупотреблений военному руководству стало известно из СМИ.

"Такие серьезные дела не выносились в общественность, чтобы нас не обвиняли в дискредитации армии. Более того, были случаи, когда люди, которые пошли в СОЧ (самовольное оставление части, — прим. ред) и не хотели выполнять приказы, или держать позиции, но после обращений эти факты не подтверждались", — добавила нардеп.

Ситуация с 211-й бригадой

Скандал вокруг 211-й понтонно-мостовой бригады вспыхнул после публикации 16 декабря. Военнослужащие пожаловались на систематические избиения, шантаж и родственные связи в командовании. В частности, отмечается, что сын начальника штаба, подполковник Валерий Пастух, лично применял насилие к солдатам и требовал деньги.

Солдаты второго батальона заявили, что командование заставляло их платить от 5 до 20 тысяч гривен за избежание наказаний. Тех, кто отказывался, избивали, а некоторые подвергались издевательствам, включая привязывание к кресту с имитацией распятия.

На скандал с 211-й бригадой сразу отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в Генштаб ВСУ и ВСП для проверки информации об издевательствах над военными. В свою очередь в Генштабе отметили, что на время проверки командира воинской части отстранили от исполнения служебных обязанностей.

А 19 декабря стало известно, что командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 908 400 грн залога. На следующий день Побережнюк вышел из-под стражи, однако на момент публикации неизвестно, уплатил ли он лично назначенную судом сумму, или же это сделали его собратья.