Командира 211 бригады ВСУ после скандала отправили под стражу, детали (фото, видео)

Прокурор просил для Олега Побережнюка залог в размере 300 прожиточных минимумов. Подозреваемый не согласен с обвинением.

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Суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины Олегу Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 908 400 грн залога. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, высшее командование отстранило его от выполнения служебных обязанностей.

Как информирует "Суспільне", во время заседания суда прокурор просил для Побережнюка о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку, по его мнению, существует риск, что подозреваемый "может препятствовать уголовному производству и продолжить заниматься преступной деятельностью".

Учитывая тяжесть правонарушения, в котором подозревают Побережнюка, общественный резонанс, риски, имущественное положение, считаем, что необходимо определить залог в размере 300 прожиточных минимумов, — отметила сторона обвинения.

Сам Олег Побережнюк не согласился с обвинением и заключением прокурора.

Скандал в 211-й бригаде: что известно

Журналисты "Украинской Правды" обнародовали факты о злоупотреблениях в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, которой командует полковник Олег Побережнюк. По свидетельствам солдат, они становились жертвами издевательств, угроз и вымогательств со стороны командования. Некоторых бойцов отправляли в Хмельницкую область, где они строили частный дом для командира бригады.

На скандал отреагировали министр обороны Рустем Умеров, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и в Генштабе. Главная инспекция Минобороны должна проверить информацию, опубликованную журналистами.

Впрочем, народный депутат Юлия Яцык сообщила, что временная специальная комиссия Верховной Рады получила материалы по этому делу еще 10 сентября, которые сразу передали в Государственное бюро расследований.