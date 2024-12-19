Командира 211 бригади ЗСУ після скандалу відправили під варту, деталі (фото, відео)

Прокурор просив для Олега Побережнюка заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів. Підозрюваний не погоджується з обвинуваченням.

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Суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України Олегу Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави. Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Як інформує "Суспільне", під час засідання суду прокурор просив для Побережнюка про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки, на його думку, існує ризик, що підозрюваний "може перешкоджати кримінальному провадженню та продовжити займатися злочинною діяльністю".

Враховуючи тяжкість правопорушення, в якому підозрюють Побережнюка, суспільний резонанс, ризики, майновий стан, вважаємо, що необхідно визначити заставу розміром 300 прожиткових мінімумів, — зазначила сторона обвинувачення.

Сам Олег Побережнюк не погодився з обвинуваченням та висновком прокурора.

Скандал у 211-й бригаді: що відомо

Журналісти "Української Правди" оприлюднили факти про зловживання у 211-ї понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, якою командує полковник Олег Побережнюк. За свідченнями солдатів, вони ставали жертвами знущання, погроз та вимагань з боку командування. Деяких бійців відряджали у Хмельницьку область, де вони будували приватний будинок для командира бригади.

На скандал відреагували міністр оборони Рустем Умєров, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та у Генштабі. Головна інспекція Міноборони має перевірити інформацію, опубліковану журналістами.

Утім, народна депутатка Юлія Яцик повідомила, що тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради отримала матеріали по цій справі ще 10 вересня, які одразу передали у Державне бюро розслідувань.