Скандал у 211-й бригаді ЗСУ: підозру отримав командир військової частини (фото)

Фігурант залучив 4-х військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області.

Related video

Командир військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ отримав підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що 16 грудня 2024 року Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження за фактом нестатутних заходів впливу командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Розслідуванню передувала поширена у медіа та соціальних мережах інформація щодо знущань з бійців бригади. В ДБР зауважили, що до цього їм не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.

Між тим Національна поліція також проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій.

"Слідчі поліції Тернопільської області за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ та під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) ККУ", — йдеться в повідомленні.

Як пише РБК, хоч правоохоронці і не називають ім'я підозрюваного, але скоріш за все йдеться про командира військової частини А7147 полковника Побережнюка Олег Володимировича. Як стверджують журналісти, фігурант залучив 4-х військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області, але військовослужбовці перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

Санкція статті передбачає до 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень.

Нагадаємо, що журналісти оприлюднили розслідування щодо випадків насилля у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. У Генштабі ЗСУ повідомили про відсторонення командира військової частини. Міністр оборони Рустем Умєров виступив за покарання винних.