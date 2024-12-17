Скандал в 211-й бригаде ВСУ: подозрение получил командир воинской части (фото)

Фигурант привлек 4-х военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области.

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Командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что 16 декабря 2024 года Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту неуставных мер воздействия командованием 211-й понтонно-мостовой бригады по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 УКУ).

Расследованию предшествовала распространенная в медиа и социальных сетях информация об издевательствах над бойцами бригады. В ГБР отметили, что до этого им не поступало никаких материалов по этой ситуации ни от официальных лиц, ни от бойцов бригады.

Между тем Национальная полиция также проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

"Следователи полиции Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона объявили фигуранту подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) УКУ", — говорится в сообщении.

Как пишет РБК, хоть правоохранители и не называют имя подозреваемого, но скорее всего речь идет о командире воинской части А7147 полковнике Побережнюке Олеге Владимировиче. Как утверждают журналисты, фигурант привлек 4-х военнослужащих к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Их официально включили в приказ о командировке в зону боевых действий в Николаевской области, но военнослужащие находились дома, получая зарплату и боевые выплаты.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Общая сумма ущерба государству составляет почти миллион гривен.

Напомним, что журналисты обнародовали расследование о случаях насилия в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. В Генштабе ВСУ сообщили об отстранении командира воинской части. Министр обороны Рустем Умеров выступил за наказание виновных.