Знущання над військовослужбовцями були ще у 22 бригадах ЗСУ, — нардеп (відео)

Нардепка Анна Скороход припустила, що і правоохоронні органи, і в Міноборони могли знати про факти зловживань у 211-й бригаді, оскільки комісія залишала інформацію на гарячій лінії відомства.

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Випадки знущань над українськими військовослужбовцями, які були зафіксовані у 211-й бригаді, були виявлені ще у 22-х бригадах Збройних сил України. Про це заявила народна депутатка Ганна Скороход в ефірі "Радіо Свобода".

Коментарі Анни Скороход про зловживання в бригадах ЗСУ (дивитися з 04:45)

За її словами, профільна комісія кілька місяців тому провела перевірку умов служби та можливих порушень прав військовослужбовців. Перевірки зазнали 22 бригади ЗСУ, і в більшості з них факти знущань, побиття і зловживань підтвердилися.

Скороход зазначила, що комісія передала матеріали в Генеральний штаб і правоохоронні органи ще 10 вересня. Також дані направили на гарячу лінію Міністерства оборони. Однак нардепка зазначила, що подальша доля матеріалів їй невідома через відсутність доступу до інформації.

Також Скороход припустила, що і правоохоронні органи, і в Міноборони могли знати про факти знущань над бійцями. Однак журналіст радіостанції стверджує, що робили запит до відомства, де їм повідомили, що про випадки зловживань військовому керівництву стало відомо зі ЗМІ.

"Такі серйозні справи не виносилися на загал, через те щоб нас не звинувачували в дискредитації армії. Більше того, були випадки, коли люди, які пішли в СЗЧ (самовільне залишення частини, — прим. ред) й не хотіли виконувати накази, або тримати позіції, але після звернень ці факти не підтверджувалися", — додала нардеп.

Ситуація з 211-ю бригадою

Скандал навколо 211-ї понтонно-мостової бригади спалахнув після публікації 16 грудня. Військовослужбовці поскаржилися на систематичні побиття, шантаж і родинні зв'язки в командуванні. Зокрема, зазначається, що син начальника штабу, підполковник Валерій Пастух, особисто застосовував насильство до солдатів і вимагав гроші.

Солдати другого батальйону заявили, що командування змушувало їх платити від 5 до 20 тисяч гривень за уникнення покарань. Тих, хто відмовлявся, били, а деякі зазнавали знущань, включно з прив'язуванням до хреста з імітацією розп'яття.

На скандал із 211-ю бригадою одразу відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Генштабу ЗСУ та ВРП для перевірки інформації про знущання над військовими. Своєю чергою в Генштабі зазначили, що на час перевірки командира військової частини відсторонили від виконання службових обов'язків.

А 19 грудня стало відомо, що командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави. Наступного дня Побережнюк вийшов з-під варти, проте на момент публікації невідомо, чи сплатив він особисто призначену судом суму, чи це зробили його побратими.