ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады Побережнюка: следователи готовят новое подозрение

По данным журналистов, командиру 211 бригады готовятся сообщить о подозрении за бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски по месту жительства командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что к комбригу пришли с обысками вечером субботы, 28 декабря.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года Побережнюк, достоверно зная о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны подчиненного офицера (Владислава Пастуха, — ред.) к военнослужащим, не реагировал на указанные факты и не инициировал вопрос о привлечении военного к ответственности.

Журналисты подчеркнули, что командиру бригады готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины — бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

Напомним, 16 декабря журналисты опубликовали расследование о ситуации в одном из батальонов 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ.

19 декабря суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 908 400 грн залога.