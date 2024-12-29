ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади Побережнюка: слідчі готують нову підозру

За даним журналістів, командиру 211 бригади готуються повідомити про підозру за бездіяльність військової влади, вчинену в умовах воєнного стану.

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Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки за місцем проживання командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка. Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що до комбрига прийшли з обшуками увечері суботи, 28 грудня.

За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера (Владислава Пастуха, — ред.) до військовослужбовців, не реагував на вказані факти та не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності.

Журналісти підкреслили, що командиру бригади готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України — бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 16 грудня журналісти опублікували розслідування щодо ситуації в одному з батальйонів 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

19 грудня суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави.