Командира 211-ї бригади Олега Побережнюка затримали і доправили до Києва, — ДБР (фото)

За даними відомства, старший лейтенант, який бив і катував підлеглих військовослужбовців, доводиться сином начальника штабу військової частини та близьким товаришем командира бригади.

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Державне бюро розслідувань затримало і доправило до Києва командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, який приховував знущання над військовослужбовцями. Про це пресслужба відомства повідомила в Telegram.

"Співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру 211 бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання і тортур над ввіреними йому військовослужбовцями", — ідеться в публікації.

Було встановлено, що щонайменше з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого подібного поводження над бійцями, однак не реагував на це та не ініціював питання притягнення винного офіцера до відповідальності.

Олег Побережнюк

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив і катував підлеглих військовослужбовців, доводиться сином начальника штабу зазначеної військової частини та близьким товаришем командира бригади.

Скандал із 211-ю бригадою

Автори журналістського розслідування "Української Правди" повідомили про факти зловживань у 211-й понтонно-мостовій бригаді, яку очолює полковник Олег Побережнюк. Солдати вказували на те, що вони ставали жертвами знущань, погроз і здирництва з боку командирів. Частину бійців відправили в Хмельницьку область, де вони були зайняті на будівельних роботах будинку для командира бригади.

Глава оборонного відомства Рустем Умєров, український омбудсмен Дмитро Лубінець і Генштаб ЗСУ відреагували на скандал у 211 бригаді.

За словами народної депутатки Юлії Яцик, у розпорядженні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради матеріали у справі з'явилися ще 10 вересня. Їх одразу передали до ДБР.

Нагадаємо, що, за словами нардепа Ганни Скороход, знущання з військовослужбовців були ще у 22 бригадах ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади Побережнюка.