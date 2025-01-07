В Одессе командир воинской части собирал "дань" с подчиненных: требовал 30% с боевых выплат

По данным следствия, с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Его поймали на получении очередного "транша".

Related video

В Одессе полиция и СБУ задержали "на горячем" 31-летнего командира воинской части, который требовал деньги у подчиненных. Чиновник в течение семи месяцев заставлял военных отдавать ему 30% от дополнительных выплат за боевые задачи, ссылаясь на нужды части, в частности ремонт техники. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области во вторник, 7 января.

По данным следствия, тем, кто отказывался платить "дань", задержанный угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательно перевести в другие подразделения или зону боевых действий.

Задержание командира воинской части в Одессе Фото: Национальная полиция Задержание командира воинской части в Одессе Фото: Национальная полиция

С июня по декабрь 2024 года командир таким образом получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Его задержали во время получения очередного "транша" в 41 тысячу гривен.

Следователи провели обыски в автомобиле фигуранта и по месту его жительства, где изъяли деньги, мобильные телефоны и банковские карты.

Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Следствие продолжается.

Напомним, 30 декабря суд арестовал отстраненного командира 211 ПМБр Олега Побережнюка, который является фигурантом по делу об издевательствах над военными, на два месяца с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.

В городе Малин Житомирской области врачи требовали у тяжелораненного бойца деньги за подтверждение инвалидности.