Жена экс-комбрига ТРО получила миллион гривен за фиктивные бои: вместо службы занималась коневодством

По данным ГБР, экс-комбриг ТРО устроил жену на должность стрелка, однако участия в боевых действиях женщина не принимала. Несмотря на это получила почти миллион гривен выплат.

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Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему командиру бригады территориальной обороны и трем его подчиненным. Они помогли жене комбрига получить более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщило ГБР в четверг, 16 января.

В июле 2023 года экс-командир трудоустроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка. Это позволило организовать ей повышенные денежные вознаграждения. Для формального соблюдения законодательства супруги развелись, хотя фактически, по данным следствия, продолжали находиться в родственных отношениях.

К реализации схемы командир привлек двух подчиненных, которые подделывали документы, указывая, что женщина якобы участвовала в боевых действиях на передовой. Благодаря этому за период с июля 2023 года по апрель 2024 года жена командира получила более 922 тысяч гривен незаконных выплат.

Однако вместо службы на линии соприкосновения женщина все это время находилась рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Более того, она провела две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.

Жена экс-комбрига вместо службы ухаживала за лошадьми Фото: ГБР

Сейчас экс-командира, его жену и двух подчиненных подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Дополнительно мужчин и еще одного подчиненного комбрига обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК Украины), а женщину — в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, 14 января в ГБР сообщили о подозрении экс-директору одного из департаментов Минобороны и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения ВСУ бракованные крупнокалиберные пулеметы.

В Одессе задержали командира воинской части, который заставлял военных отдавать ему 30% от дополнительных выплат за боевые задачи.